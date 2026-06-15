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Влада Српске продужила мјеру: Гориво јефтиније до 15. јула

Аутор:

АТВ
15.06.2026 13:54

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Влада Републике Српске донијела је, на данашњој телефонској сједници, Одлуку о продужетку реализације Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима до 15. јула 2026. године.

Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпним станицама у Републици Српској.

У реализацију ове мјере тренутно је укључено 45 трговаца нафтним дериватима са укупно 281 продајним мјестом широм Републике Српске.

Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.

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Тагови :

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подршка

Влада Републике Српске

цијене нафте

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