Влада Српске продужила мјеру: Гориво јефтиније до 15. јула

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада Републике Српске донијела је, на данашњој телефонској сједници, Одлуку о продужетку реализације Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима до 15. јула 2026. године.
Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, Одлуку о директној подршци којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпним станицама у Републици Српској.
У реализацију ове мјере тренутно је укључено 45 трговаца нафтним дериватима са укупно 281 продајним мјестом широм Републике Српске.
Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
16
22
16
21
16
07
16
04
15
50
Тренутно на програму