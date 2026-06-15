Минић: Приче о задужености Српске су класични перформанс опозиције

Аутор:АТВ
Коментари:2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је данас да су приче опозиције о презадужености Српске - класичан перформанс којем не треба придавати значај.
"То је популистичка прича која нема везе са истином и стварношћу. Република Српска има задужење од 39 одсто када је ријеч о БДП-у. Када су на власти били они који се данас, тобоже, секирају, требало је `гатати` када ће бити исплаћене пензије и да ли ће бити у пуном износу, а задужење је било 55 одсто БДП-а", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци.
Минић је рекао да не може да схвати да неко може да буде против инвестиција и свега што се ради - повећања плата, пензија, примања бораца.
Када је ријеч о инвестицијама, Минић је нагласио да је Влада одобрила 611 милиона КМ у локалним заједницама.
Он је истакао да Влада Републике Српске реализује бројне инвестиције на подручју цијеле Републике и да је све транспарентно.
"То су те инвестиције, то су та повећања плата и пензија. То је све оно што иде грађанима Српске. Свакодневно се раде путеви, школе, вртићи", навео је Минић.
Минић је рекао да је очигледно да опозиција жели да замагли истину коју види народ у Републици Српској, те да нема довољно зрелости да се договори о кандидатима и функцијама већ, како је нагласио, само има жељу да буду на власти.
"Само цртају ко је предсједник Владе, члан Предсједништва БиХ и с тим тргују, а не могу да се договоре о кључним стварима, односно ко ће бити њихови кандидати на предстојећим изборима. То је код њих ревија жеља и ту се највише истиче предсједник Покрета `Сигурна Српска` Драшко Станивуковић", додао је Минић, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч1
Најновије
16
22
16
21
16
07
16
04
15
50
Тренутно на програму