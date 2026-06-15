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Минић: Подаци нису процурили из Агенције за аграрна плаћања

15.06.2026 12:48

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да има информацију да приватни подаци око 51.000 пољопривредника и корисника подстицаја који су процурили и објављени на дарк вебу немају везе са Агенцијом за аграрна плаћања Републике Српске.

"Ставили смо под посебан режим све податке Агенције док све не провјеримо. Ако се десило да је пробијен систем, морамо видјети шта урадити да се то више не деси", навео је Минић.

MUP RS

Република Српска

МУП Српске истражује цурење личних података грађана на дарк вебу

Влада Републике Српске и надлежне институције потврдиле су да се ради о грубој злоупотреби личних података и манипулацији, те да званични владини сервери нису директно компромитовани, већ да подаци потичу из другог извора који се тренутно истражује, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

хакерски напад

Влада Републике Српске

лични подаци

МУП Републике Српске

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