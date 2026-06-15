Минић: Подаци нису процурили из Агенције за аграрна плаћања

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да има информацију да приватни подаци око 51.000 пољопривредника и корисника подстицаја који су процурили и објављени на дарк вебу немају везе са Агенцијом за аграрна плаћања Републике Српске.
"Ставили смо под посебан режим све податке Агенције док све не провјеримо. Ако се десило да је пробијен систем, морамо видјети шта урадити да се то више не деси", навео је Минић.
Република Српска
МУП Српске истражује цурење личних података грађана на дарк вебу
Влада Републике Српске и надлежне институције потврдиле су да се ради о грубој злоупотреби личних података и манипулацији, те да званични владини сервери нису директно компромитовани, већ да подаци потичу из другог извора који се тренутно истражује, преноси Срна.
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