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Сутра посебна сједница Народне скупштине Српске о Приједлогу ребаланса буџета

Аутор:

АТВ
15.06.2026 10:43

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Колегијум Народне скупштине Републике Српске
Фото: ATV

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета Српске за ову годину биће одржана сутра у Бањалуци, одлучио је данас скупштински Колегијум.

Предсједник парламента Српске Ненад Стевандић рекао је новинарима да ће на сједници бити разматран и приједлог одлуке о измјени одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години, те приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину, преноси Срна.

Он је додао да ће на сједници бити разматран и сет приједлога закона које је утврдила Влада Републике Српске којима се уређују плате запослених у јавном сектору.

Према приједлогу који је усвојила Влада Српске, ребалансом је утврђен буџет од 8,525 милијарди КМ и већи је од постојећег за 1,116 милијарди КМ.

Ребалансом су предвиђена већа издвајања за плате, пензије и борачка примања, као и образовање.

Сједница је заказана за 10.30 часова.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

ребаланс буџета

сједница

колегијум

Република Српска

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