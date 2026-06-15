Сутра посебна сједница Народне скупштине Српске о Приједлогу ребаланса буџета

Аутор:АТВ
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Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета Српске за ову годину биће одржана сутра у Бањалуци, одлучио је данас скупштински Колегијум.
Предсједник парламента Српске Ненад Стевандић рекао је новинарима да ће на сједници бити разматран и приједлог одлуке о измјени одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години, те приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину, преноси Срна.
Он је додао да ће на сједници бити разматран и сет приједлога закона које је утврдила Влада Републике Српске којима се уређују плате запослених у јавном сектору.
Према приједлогу који је усвојила Влада Српске, ребалансом је утврђен буџет од 8,525 милијарди КМ и већи је од постојећег за 1,116 милијарди КМ.
Ребалансом су предвиђена већа издвајања за плате, пензије и борачка примања, као и образовање.
Сједница је заказана за 10.30 часова.
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