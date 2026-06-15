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Почиње исплата борачког додатка и социјалних давања за мај

Аутор:

АТВ
15.06.2026 07:45

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Новац на столу
Фото: АТВ

У Републици Српској данас ће бити исплаћене накнаде за мај корисницима из области борачко-инвалидске заштите и мјесечне накнаде за кориснике социјалних давања, саопштено је из Министарства финансија Српске.

Из буџета Републике Српске за ове сврхе издвојено је 58 милиона КМ.

Овим исплатама обухваћена је и мјесечна накнада која ће бити исплаћена корисницима из категорија вишечланих породица који испуњавају услове по основу Закона о подршци незапосленим родитељима четворо и више дјеце.

Из буџета Српске данас ће на рачуне општина и градова у Српској бити дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу и његу и помоћ за мјесец мај.

Влада Српске је у процедуру разматрања и усвајања у Народној скупштини Републике Српске упутила ребаланс буџета којим је планирано повећање накнада за борачке категорије, те повећање накнада за кориснике права из Закона о социјалној заштити који уводи и нове категорије корисника, наводи се у саопштењу, преноси Срна.

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Тагови :

Јединствени мјесечни борачки додатак

Борачки додатак

социјална давања

Министарство финансија

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