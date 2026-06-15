"У недостатку политичких идеја, Станивуковић посеже за насилним методама"

Аутор:АТВ
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Из Удружења ветерана Гарде "Пантери" из Бијељине најоштрије су осудили најаву Драшка Станивуковића да ће блокирати Народну скупштину Републике Српске и онемогућити њен рад, те оцијенили да градоначелник Бањалуке у недостатку политичких идеја опет посеже за насилним методама.
"Знамо ми да је нервоза у вашим редовима, одлази /Кристијан/ Шмит, лош вам рејтинг, али нећете га поправљати преко блокаде институција које смо ми правили", истакли су ветерани, преноси Срна
Станивуковића су позвали да на Тргу Крајине објави финансијски извјештај о изградњи централног споменика погинулим борцима, истичући да породице погинулих оправдано сумњају у велике злоупотребе и вишемилионску крађу новца грађана Републике Српске на изградњи споменика.
"Нећемо вам дозволити да блокирате институције, јер ви их нисте ни стварали. Република Српска је скупо плаћена да би се тајкунски син играо са њом. Ако кренете у блокаду, доћемо и ми", порука је ветерана Гарде "Пантери".
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