Logo

Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 19:14

Коментари:

0
Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама
Фото: АТВ

Неколико особа повријеђено је данас у саобраћајној несрећи која се догодила на путу Међаш-Живинице у насељу Дубраве.

"Три или четири особе су повријеђене. Још увијек немамо званичних информација о званично, изјашњењу о степену повреда", речено је за "Аваз" из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Удес код Градачца

Хроника

Жесток судар пет аута у БиХ, повријеђене превозе на хирургију

Више информација биће познато након званичног саопштења полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

Коментари (0)

Више из рубрике

Удес код Градачца

Хроника

Жесток судар пет аута у БиХ, повријеђене превозе на хирургију

2 ч

0
Пожар код Дрвара

Хроника

Гори код Дрвара већ три дана, пожар захватио минско поље - угрожене куће

3 ч

0
Ријека Сава

Хроника

Бјежао од полиције, скочио у Саву и препливао у Хрватску

3 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Сарајлија покушао да избоде мушкарца и жену, завршио иза решетака

6 ч

0

  • Најновије

21

06

Шок на Вимблдону: Сабаленка избачена у осмини финала

20

41

Станивуковић открио на коју листу иде Бореновић

20

13

Станивуковић се повукао пред Бланушом: Одустао од кандидатуре за инокосне функције

19

37

Спортска гимназија у Бањалуци и даље без папира и ученика

19

29

Домаће лубенице ускоро на тезгама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима