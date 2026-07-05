Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама

Аутор:АТВ редакција
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Неколико особа повријеђено је данас у саобраћајној несрећи која се догодила на путу Међаш-Живинице у насељу Дубраве.
"Три или четири особе су повријеђене. Још увијек немамо званичних информација о званично, изјашњењу о степену повреда", речено је за "Аваз" из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
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Више информација биће познато након званичног саопштења полиције.
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