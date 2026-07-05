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Жесток судар пет аута у БиХ, повријеђене превозе на хирургију

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 18:48

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Удес код Градачца
Фото: Црна-хроника

Пет возила учествовало је у саобраћајној несрећи која се догодила данас у Градачацу.

Како је потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, двије особе су повријеђене у овој саобраћајној несрећи.

"Два лица требало би да су транспортована према УКЦ-у Тузла на хирургију. Саобраћај се одвија алтернативним правцима", речено је за “Аваз”.

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Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Полиција

Градачац

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