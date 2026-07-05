Жесток судар пет аута у БиХ, повријеђене превозе на хирургију

Аутор:АТВ редакција
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Пет возила учествовало је у саобраћајној несрећи која се догодила данас у Градачацу.
Како је потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, двије особе су повријеђене у овој саобраћајној несрећи.
"Два лица требало би да су транспортована према УКЦ-у Тузла на хирургију. Саобраћај се одвија алтернативним правцима", речено је за “Аваз”.
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