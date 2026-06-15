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Излазе на видјело проблеми Листе за правду и ред

Аутор:

АТВ
15.06.2026 13:25

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Излазе на видјело проблеми Листе за правду и ред
Фото: ATV

Пуцање сарадње између Милана Миње Савановића и Небојше Вукановића изнијело је низ проблема и незадовољстава унутар Листе за правду и ред.

Савановић је напустио Вукановића због постављања Игора Црнатка за носиоца листе за Народну скупштину, али то је само један од проблема.

Поставио је Савановић и питање финансијских средстава у странци.

Наиме, у тв дуелу између Севлида Хуртића и Небојше Вукановића, Хуртић је саопштио да у Републици Српској народни посланик на име странке мјесечно добија 8.000 КМ, а да Вукановићева Листа за правду и ред добија 32.000 КМ мјесечно.

На то питање Вукановић није одговорио ништа, а данас га Савановић пита када ће чланови странке добити финансијски извјештај?

"Питао бих ја Вукановића када ћемо добити финансијски извјештај из нашег покрета. Преко медија смо сазнали, када је гостовао са Хуртићем и имао незгодна питања, па су га питали колико је новца добио Покрет за правду и ред, гдје је тај новац? Ја га нисам видио. Не може нам нико оспорити да ми нисмо добијали новац преко клуба. Гдје су ти новци? Да ли је тај покрет оправдао име "за правду и ред". Поставиће се многа питања на која неће бити одговора".

Миња Савановић

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Савановић је отворено проговорио и о наступима Небојше Вукановића и његовом јавном етикетирању људи и породица.

"Етикетирање људи, породица, ја и њима желим да упутим извињење јер су прошли кроз агонију. Никада за четири године нисам споменуо ничију породицу. Ако је било ситница, извињавам се. Нисам улазио у неке ствари. Човјек је (Небојша Вукановић) успио да се посвађа са свим могућим политичким правцима. Са СПЦ-ом! Мене нисте видјели на федералним медијима да пљујем своју земљу, свог предсједника какав год да је. Нисте видјели да псујем и скрнавим СПЦ. То је један од разлога зашто треба да напустим покрет".

Он поручује и да могу постојати политички противници и људи који се не воле, али да поштовања мора бити: "Ничија породица није крива што ми ратујемо у Скупштини. Ако имамо различита мишљења, то је до нас. Али, није у реду да се са свима посвађамо и да ми као будемо изнад свих. Не желим да будем више дио те приче. Оправдао сам своје дјеловање у ове четири године у скупштинским клупама и мој политички правац треба да се настави са људима који ме цијене".

Савановић је поручио и да је већ добио понуде лидера политичких странака да код њих настави политички ангажман.

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Тагови :

Милан Миња Савановић

Листа за правду и ред

Небојша Вукановић

финансије

Севлид Хуртић

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