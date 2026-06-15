Минић: Органи странке донијеће одлуку о кандидату за предсједника Српске

Аутор:АТВ
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Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић рекао је да ће органи странке донијети одлуку о кандидату за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима.
Коментаришући изјаву лидера СНСД-а Милорада Додика у којој се наводи да је Саво Минић један од најозбиљнијих кандидата странке за предсједника Републике Српске, Минић је рекао новинарима у Бањалуци да ће оно што Додик предложи бити максимално уважено, преноси Срна.
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