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Минић: Органи странке донијеће одлуку о кандидату за предсједника Српске

Аутор:

АТВ
15.06.2026 13:42

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић рекао је да ће органи странке донијети одлуку о кандидату за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима.

Коментаришући изјаву лидера СНСД-а Милорада Додика у којој се наводи да је Саво Минић један од најозбиљнијих кандидата странке за предсједника Републике Српске, Минић је рекао новинарима у Бањалуци да ће оно што Додик предложи бити максимално уважено, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Избори 2026

Кандидатура

предсједник Републике Српске

СНСД

Политичка странка

Коментари (3)

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