Хидроелектрана на Дрини важна за квалитет живота у Вишеграду

Аутор:АТВ
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Хидроелектрана на Дрини улаже значајна средства у пројекте који утичу на изглед као и квалитет живота у Вишеграду.
"Да би се бројне манифестације спроводиле у граду, неопходно је и да Хидроелектрана да своје учешће и да као друштвено-одговорно предузеће у директној подршци у одржавању тих манифестација", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Хидроелектрана на Дрини има улогу у прилагођавању нова ријеке Дрине како би се манифестације на Дрини могле одржавати, наводи Андрић.
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