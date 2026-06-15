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Хидроелектрана на Дрини важна за квалитет живота у Вишеграду

Аутор:

АТВ
15.06.2026 14:20

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Хидроелектрана на Дрини
Фото: ATV

Хидроелектрана на Дрини улаже значајна средства у пројекте који утичу на изглед као и квалитет живота у Вишеграду.

"Да би се бројне манифестације спроводиле у граду, неопходно је и да Хидроелектрана да своје учешће и да као друштвено-одговорно предузеће у директној подршци у одржавању тих манифестација", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Хидроелектрана на Дрини има улогу у прилагођавању нова ријеке Дрине како би се манифестације на Дрини могле одржавати, наводи Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Дарко Андрић

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