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Смеће пријети раду ХЕ на Дрини: Годишње извуку и до 8.000 кубика отпада из ријеке

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АТВ
08.06.2026 16:32

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Смеће пријети раду ХЕ на Дрини: Годишње извуку и до 8.000 кубика отпада из ријеке

Проблем отпада у ријеци Дрини може да угрози рад саме ХЕ Вишеград, а како наводе из овог предузећа, годишње извуку 6.000 и 8.000 кубних метара материјала.

"Узводно, два километра изнад профила бране, поставили смо ланчаницу на којој се зауставља тај плутајући отпад из горњег слива. Годишње на тај начин извучемо између 6.000 и 8.000 кубних метара материјала", каже Дарко Фргања, руководилац службе за квалитет и заштиту животне средине у Хидроелектрани на Дрини.

Отпад у водотокове долази директним бацањем смећа од стране несавјесних појединаца и кроз поплавне таласе који у ријеку „усисају“ читаве градске депоније смјештене опасно близу обала.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Дрина

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