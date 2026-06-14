Дрина годишње однесе неколико живота, апел за субвенцију карата за базен

Аутор:Сања Трифковић
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Чак и врсни пливачи тешко могу да се ухвате у коштац са ријеком Дрином, признају. Посебан изазов су и мигранти који покушавају илегално да је пређу и то неријетко буде и посљедња тачка њиховог путовања.
„Ми смо у сарадњи са „Водама Српске“ поставили знакове на тим опасним мјестима гдје се чини да да можете прећи, да се можете купати, гдје се можете освјежити, тако да смо ми неке кораке предузели што се тиче ријека, да поставимо знакове и на другим језицима и на арапском гдје пише да то није безбједно за прелазак, поготово због илегалних шљункара и вађења шљунка гдје је опасност да се човјек удави", рекао је Александар Савић, секретар ГО Црвеног крста Бијељина
Јавна установа „Бања Дворови“ једино је јавно купалиште које има све потребне услове за безбједно купање. Пет базена, један олимпијски, два јуниорска и два дјечија задовољавају потребе корисника. Имају и спасиоце.
„Ми у складу са прописима и правилима морамо да водимо рачуна о безбједности свих наших купача, дакле од оних најмањих до оних најстаријих, тако да ми сваке године ангажујемо већи број спасилаца, онолико колико то захтијевају прописи, тако да су то у принципу изврсни пливачи, професори физичког васпитања“, рекао је Милорад Зекић, директор ЈУ „Бања Дворови“
Због честих утапања у ријекама, љети најчешће младих из Горске службе спасавања у Бијељини стигла је и иницијатива за субвенционисање карата за дјецу како би љето провели сигурни.
„На потезу од Шапка па до ушћа могу да тврдим да је ријека Дрина најопасније у цијелом свом току и томе доприноси експлоатација шљунка са обје стране Дрине и она мијења свој ток, и свакако каже да познаје не може да је познаје јер она буквално може да промијени свој ток у једног дана. Када већ могу да се нађу средства за неке манифестације, за које не кажем да нису потребне , али исто тако мислим за једну превентивну мјеру која би сигурно допринијела повећању безбједности наше дјеце мислим да се морају наћи средства“, рекао је Ненад Јовановић, предсједник ГСС Бијељина.
Из Горске службе спасавања се надају да ће се о овом питању убрзо огласити надлежни како би дјеца могла безбједно да проведу љето и уживају у купању.
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