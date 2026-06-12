Почео мото викенд у Требињу: На југ стигло хиљаде бајкера

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Звук мотора преплавио је улице града подно Леотара. Бајкери са свих страна стигли су на требињску моторијаду.
Мотори одавно нису резервисани само за мушкарце. Каже нам то Весна, која је први пут сама на свом двоточкашу стигла на југ.
"Возим од прошле године. А долазим у Требиње већ неколико година, пожелела сам да дођем и ја својим мотором. Мислим да жене треба да уче да возе и да уживају у вожњи на мотору, не само са партнерима него и саме", рекла је Весна Зарић, Горњи Милановац.
Од Словеније до Србије, стотине километара пута нису препрека када је коначна станица Требиње. Бројни бајкери овдје долазе деценијама. Кажу да због атмосфере, дружења и старих пријатеља мото викенд се не пропушта.
"Већ не бројим више године како долазим у Требиње. Чари су што грме пуцају мотори са Леотара кад се силази овде. Пун је град мотора, увије су ту добре приче, пријатељи су ту",
"Чули смо да је ово најбољи скуп у Требињу. И онда смо дошли први пут",
"Ово је 20. година година да долазимо на моторијаду. Лепо је, дошло нас 30 у групама. Има пријатеље, задовољни смо Требињем",
"Ја сам из малог града на југу Словеније. Долазим сам већ 4 године. Ово ми је најљепши град",
А бројке су одавно престале да буду важне за организаторе моторијаде. Поносни су на традицију дугу 26. година.
"Поносни смо на људе који долазе и који се враћају сваке године. Хиљаде и бројке више ништа не значе овдје. Наши пријатељи долазе читаве године, али највише за мото викенд", рекао је Раде Јелић, члан мото клуба ТНТ.
А док су организатори задужени за добру атмосферу, за безбиједност ту су чувари реда. Полиција је и ове године биће на сваком кораку и са јасном поруком.
"У дефилеу увијек да се користи сва заштитна опрема и да лица не учествују у дефилеу која су прије тога користила алкохол. Нулта је толеранција на вожњу под дејством алкохола за вријеме моторијаде али и иначе. Кад имамо тако један велики број мотоцикала на једном мјесту онда је сам осјећај контроле самих полицијских службеника доста јачи", рекла је Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
А гдје је звук мотора, ту је и звук врхунског рок енд рола. Ове године за атмосферу побринуће се бројни рок бендови, међу њима и европски познати.
Требињска моторијада има традицију дугу 26. година. Неписано правило је да у данима моторијаде Требиње буде крцато и да са овом манифестацијом у пуном јеку почиње туристичка сезона.
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