Радници Општине Крупа на Уни трећи дан у штрајку упозорења

Аутор:АТВ
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Празни ходници и тишина у канцеларијама, и тако већ трећи дан. Од укупно 14 запослених у општинској управи у Крупи на Уни, 12-оро је ступило у штрајк упозорења. Траже исплату заосталих плата. Дали су и рокове. До 15. јуна исплату за март и април, а до 25. јуна и плату за мај.
„Топли оброк и превоз су исплаћени, доприносе за плату су исплаћени за март нису за април и мај“, рекао је Душко Пупац, предсједник Штрајкачког одбора.
Нису само плате у кашњењу. Касне и социјална давања. То на својој кожи осјећа и Ранко Крнетић, који је упркос посљедицама након операције руке, ипак приморан да се за основне животне потребе сналази на друге начине.
„Живим од те помоћи, овако се мало патим и тако. Шта очекујете од новог руководства? Ја мислим да на млађима свијет остаје, да би било боље млади да дођу и за начелника и тако", рекао је Ранко Крнетић, Крупа на Уни
На 7. ванредној Сједници Скупштине начелник Гојко Кличковић је поднио неопозиву оставку, а скупштинска већина изгласала је и смјену замјеника начелника. Тражили су стабилизацију финансијског стања, исплату заосталих плата, социјалних давања, подстицаја за пољопривреду као и смањење броја запослених у општинској управи.
„Ја сам цијело вријеме инсистирао да смањимо патње томе народу да још народ не плаћа и референдум, и изборе јер ситуација је тешка. Радници немају ево већ трећи мјесец плате, тако социјала да не узме домове све остале текуће рачуне“, рекао је Душан Ћулибрк, предсједник Скупштине Општине Крупа на Уни.
„Мој први корак ће бити да упознам Владу Републике Српске, премијера Републике Српске са стањем које сам затекао. Овом приликом га позивам, ако је у могућности, најбоље би било да дође у нашу локалну самоуправу да нас посјети, да види какво је стање, ја мислим након тога да ће и он препознати тренутак и да ће нам помоћи“, рекао је Ђуро Бабић, в.д. замјеника начелника Општине Крупа на Уни.
Као један од главних разлога доношења неопозиве оставке Кличковић наводи моралну обавезу, али и лошу сарадњу са скупштинском већином. Истиче и да су у кратком периоду успјели да санирају велики дио финансијских проблема, те да су остале неријешене двије заостале плате и дио социјалних давања.
„И то је било договорено, и била је доношена одлука Владе на 250 хиљада из Фонда солидарности, зато што смо ми толико дали прошле године за ове поплаве. Међутим, то нису урадили опет вјероватно из неких разлога, али то није ни важно. То је био разлог због којег сам се повукао .надајући се да ће Влада испунити обавезу и овим радницима дати ту плату заосталу и социјалу“, рекао је Гојко Кличковић, бивши начелник Општине Крупа на Уни.
Одборници су 9. марта поднијели иницијативу за покретање поступка опозива начелника. Скупштина је 2. априла прихватила приједлог Кличковића да се умјесто опозива остави рок до 31. маја за побољшање стања у општинској управи.
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