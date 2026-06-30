Ватра стављена под котролу: У гашењу пожара учествовало 150 ватрогасаца

Фото: Pixabay

Чак 150 ватрогасаца са 40 возила и четири канадера учествовали су гашењу пожара на Чиову у Хрватској. Ватра је сатвена под контролу и више није пријетња стамбеним објектима, изјавио је жупанијски ватрогасни командир Иван Ковачевић.

Према првим процјенама, пожар је захватио површину од око 100 хектара. Ватрогасци тренутно раде на санацији пожаришта и изради противпожарне пруге како би спријечили поновно активирање ватре. У пожару је изгорјело неколико мањих помоћних објеката и контејнера, али куће нису захваћене, преносе хрватски медији. Бања Лука Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке Ватрогасци су током вечери гасили још неколико пожара изазваних невременом, преноси Срна. Усљед грмљавинског невремена данас послије подне букнули су пожари и код Стона и Оребића на Пељешцу, гдје су дјеловала два канадер, као и у Каштел Сућурцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.