Logo

Ватра стављена под котролу: У гашењу пожара учествовало 150 ватрогасаца

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:58

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Чак 150 ватрогасаца са 40 возила и четири канадера учествовали су гашењу пожара на Чиову у Хрватској. Ватра је сатвена под контролу и више није пријетња стамбеним објектима, изјавио је жупанијски ватрогасни командир Иван Ковачевић.

Према првим процјенама, пожар је захватио површину од око 100 хектара.

Ватрогасци тренутно раде на санацији пожаришта и изради противпожарне пруге како би спријечили поновно активирање ватре.

У пожару је изгорјело неколико мањих помоћних објеката и контејнера, али куће нису захваћене, преносе хрватски медији.

Муње обасјавају небо изнад Бањалуке

Бања Лука

Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке

Ватрогасци су током вечери гасили још неколико пожара изазваних невременом, преноси Срна.

Усљед грмљавинског невремена данас послије подне букнули су пожари и код Стона и Оребића на Пељешцу, гдје су дјеловала два канадер, као и у Каштел Сућурцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

пожар

Ватрогасци

ватра

Коментари (0)

Прочитајте више

Љубав

Љубав и секс

Старомодно, али женама привлачно: Ова фраза је јача и од "волим те"

2 ч

0
Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

Србија

Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

2 ч

0
Светогорски монаси и током великих врућина једу ове три намирнице: Ово је њихов савјет за спремање хране

Савјети

Светогорски монаси и током великих врућина једу ове три намирнице: Ово је њихов савјет за спремање хране

2 ч

0
Село стогодишњака, Банчићи, Љубиње

Друштво

Сви се питају у чему је тајна дуговјечности: Село у Херцеговини познато по стогодишњацима

2 ч

0

Више из рубрике

пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Регион

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

5 ч

0
Милановић позвао Пленковића на хитан састанак: Угрожена одбрана Хрватске

Регион

Милановић позвао Пленковића на хитан састанак: Угрожена одбрана Хрватске

6 ч

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Регион

Град у Црној Гори уводи строго правило: Казна до 500 евра за оне који га прекрше

7 ч

0
Море плажа

Регион

У хрватском граду оборен температурни рекорд од прије 76 година

8 ч

0

  • Најновије

22

59

ОФАК продужио лиценцу НИС-у

22

58

Ватра стављена под котролу: У гашењу пожара учествовало 150 ватрогасаца

22

50

Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке

22

47

Старомодно, али женама привлачно: Ова фраза је јача и од "волим те"

22

43

Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима