Logo

Старомодно, али женама привлачно: Ова фраза је јача и од "волим те"

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:47

Коментари:

0
Љубав
Фото: pexels/Emre Akyol

Многи партнери љубав показују ријечима попут "волим те" или кроз комплименте, али осјећај сигурности и подршке често произлази из малих свакодневних гестова.

Управо оне могу показати спремност да се преузме одговорност и олакша партнеру свакодневица. Због тога неке наизглед једноставне реченице могу оставити снажнији утисак од великих романтичних изјава.

Једна од њих је фраза "Ја ћу то ријешити". Она се не односи на велике животне одлуке, већ на свакодневне ситуације у којима један партнер преузме обавезу како би другоме олакшао дан. Такав гест код многих улива осјећај сигурности, подршке и поузданости у љубавном односу, пише YourTango.

Осјећај сигурности важан је за квалитет везе

Притом није ријеч о томе да једна особа треба да рјешава све проблеме или носи сав терет везе. Идеја је да партнери међусобно дијеле одговорност и да у појединим тренуцима преузму дио обавеза како би олакшали једно другоме. Такав приступ може допринијети осјећају међусобног повјерења и блискости.

Село стогодишњака

Друштво

Сви се питају у чему је тајна дуговјечности: Село у Херцеговини познато по стогодишњацима

Осјећај подршке и поузданости партнера може допринијети већем задовољству везом. Дакле, мале свакодневне изјаве којима партнер показује спремност да помогне могу додатно ојачати осјећај сигурности и блискости.

Порука је да квалитетан однос не почива на великим романтичним гестовима, већ и на спремности партнера да се међусобно подржавају у свакодневним ситуацијама, преноси Супержена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Љубав

љубавне везе

Љубавна веза

Коментари (0)

Више из рубрике

Млада стоји на глави на својој свадби, а на задњици се види натпус ''Жена наопако''.

Љубав и секс

Вјенчаница спала, а на задњици сијевнуо натпис: Млада шокирала призором на свадби

3 ч

0
Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Љубав и секс

Неке разговоре је боље прескочити: Ове ствари не треба говорити партнеру

8 ч

0
Љубав

Љубав и секс

Мушкарци ''луде'' за женама које имају ове три особине

1 д

0
Љубав. вјенчање

Љубав и секс

Да ли је вриједно ући у везу са мушкарцем истог хороскопског знака?

4 д

0

  • Најновије

22

59

ОФАК продужио лиценцу НИС-у

22

58

Ватра стављена под котролу: У гашењу пожара учествовало 150 ватрогасаца

22

50

Невријеме све ближе, муње обасјавају небо изнад Бањалуке

22

47

Старомодно, али женама привлачно: Ова фраза је јача и од "волим те"

22

43

Млади полицајац нестао у Дрини: Објављени нови детаљи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима