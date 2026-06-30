Старомодно, али женама привлачно: Ова фраза је јача и од "волим те"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Многи партнери љубав показују ријечима попут "волим те" или кроз комплименте, али осјећај сигурности и подршке често произлази из малих свакодневних гестова.
Управо оне могу показати спремност да се преузме одговорност и олакша партнеру свакодневица. Због тога неке наизглед једноставне реченице могу оставити снажнији утисак од великих романтичних изјава.
Једна од њих је фраза "Ја ћу то ријешити". Она се не односи на велике животне одлуке, већ на свакодневне ситуације у којима један партнер преузме обавезу како би другоме олакшао дан. Такав гест код многих улива осјећај сигурности, подршке и поузданости у љубавном односу, пише YourTango.
Притом није ријеч о томе да једна особа треба да рјешава све проблеме или носи сав терет везе. Идеја је да партнери међусобно дијеле одговорност и да у појединим тренуцима преузму дио обавеза како би олакшали једно другоме. Такав приступ може допринијети осјећају међусобног повјерења и блискости.
Друштво
Сви се питају у чему је тајна дуговјечности: Село у Херцеговини познато по стогодишњацима
Осјећај подршке и поузданости партнера може допринијети већем задовољству везом. Дакле, мале свакодневне изјаве којима партнер показује спремност да помогне могу додатно ојачати осјећај сигурности и блискости.
Порука је да квалитетан однос не почива на великим романтичним гестовима, већ и на спремности партнера да се међусобно подржавају у свакодневним ситуацијама, преноси Супержена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
3 ч0
Љубав и секс
8 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
4 д0
Најновије
22
59
22
58
22
50
22
47
22
43
Тренутно на програму