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Вјенчаница спала, а на задњици сијевнуо натпис: Млада шокирала призором на свадби

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 21:37

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Млада стоји на глави на својој свадби, а на задњици се види натпус ''Жена наопако''.
Фото: drajf.band/Instagram/Screenshot

Иако су људи на Балкану навикли на добру атмосферу на свадбама, традицији, али и на неки непредвиђени скандал, овога пута су многи остали без текста. Појавио се видео који је помјерио све границе.

Управо то се догодило на једном вјенчању у Хрватској, гдје је млада преузела главну улогу у шоуу који гости, а ни милиони на друштвеним мрежама, никада неће заборавити.

Срећа осмијех

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Снимак је брзином свјетлости постао виралан, а потез ове младе подијелио је јавност - док једни плачу од смијеха, други су у потпуном шоку.

Акробација усред подијума прекинула свадбу

Све је почело као уобичајена забава уз музику, плес и расположење на подијуму. Међутим, у једном тренутку, млада је ријешила да покаже своје акробатске вјештине и атмосферу доведе до усијања.

Без икаквог устручавања, усред свечане сале, млада се спустила на под и направила савршен стој на рукама! У том секунду, под утицајем гравитације, тешка и раскошна вјенчаница је пала преко њене главе. Ипак, испоставило се да ово није био нимало случајан инцидент, већ прорачунат трик који је млада детаљно испланирала, преноси Еспресо.

Хит натпис на бијелом шортсу

Када је хаљина спала, гости су имали шта и да виде. Млада је испод вјенчанице носила специјално припремљен бели шортс, а преко цијеле задњице стајао је огроман црни натпис који је савршено описао тренутну ситуацију: "Жена наопако".

Ова духовита игра ријечи - која у буквалном смислу описује жену која стоји наопачке, а у пренесеном значењу на Балкану означава тврдоглаву, пргаву и луцкасту жену која ради све контра од осталих - изазвала је апсолутну пометњу у сали.

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Тагови :

вјенчање

вјенчаница

млада

Хрватска

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