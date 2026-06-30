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Неке разговоре је боље прескочити: Ове ствари не треба говорити партнеру

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:50

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Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.
Фото: Gustavo Fring/Pexels

Стручњаци за партнерске односе су сагласни у једном - постоје ситуације у којима није паметно дијелити сваку мисао и искуство са партнером. Иако је искрен однос темељ сваке везе, неки разговори могу да изазову непотребне неспоразуме.

Искреност се сматра једним од најважнијих темеља здраве љубавне везе, али то не значи да сваки детаљ из прошлости или свака пролазна мисао мора да буде подијељена с партнером.

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У појединим ситуацијама важније је да процијените да ли ће одређена информација да допринесе односу или ће само да изазове непотребне сумње.

Отворен разговор о важним животним питањима увијек је пожељан, но постоје теме које би понекад требало да прећутите.

Свака особа иза себе има одређена искуства и односе који су је обликовали. Ипак, ситни детаљи, попут безначајних флертова, краткотрајних симпатија или несугласица из претходних веза углавном не доприносе квалитету садашњег односа. Умјесто тога, могу да изазову љубомору или несигурност без стварног разлога.

Пролазна привлачност према другим људима

Сасвим је природно да вам друга особа окупира пажњу својом појавом и то не значи да је она пријетња вашој вези. Међутим, уколико таква осјећања немају дубље значење, нити утичу на ваш однос, њихово дијељење с партнером може да створи непотребне сумње и да наруши осјећање сигурности.

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Мањи неспоразуми с партнеровом породицом

Није неуобичајено да се повремено појаве ситне несугласице или различити погледи у односу с партнеровом породицом. Ако ти проблеми нису озбиљни и не утичу на ваш партнерски однос, често их је боље решити без додатног оптерећивања партнера.

Финансијске грешке које су остале у прошлости

Уколико сте раније доносили лоше финансијске одлуке, али оне више немају никакав утицај на вашу садашњост нити на заједничку будућност, нема потребе да их стално враћате у фокус. Много је важније да градите отворен однос када су у питању актуелне финансије и заједнички планови, преноси СуперЖена.

На крају, здрава веза не подразумијева скривање важних чињеница, већ способност да се препозна разлика између онога што је заиста важно да подијелите и онога што би само могло да створи непотребне неспоразуме.

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Повјерење се гради искреношћу, али и промишљеном комуникацијом која доприноси стабилности и међусобном поштовању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

љубавне везе

Љубав

партнерски однос

разговор

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