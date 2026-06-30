Аутор:АТВ редакција
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Велику пажњу привукао је оглас који заиста звучи нестварно, а у њему се нуди кућа уз ријеку и огроман комад земље за свега 33.000 евра (што је око 65.000 КМ).
На свега десет километара од Књажевца продаје се комплетно сеоско домаћинство са кућом, помоћним објектима, више од четири и по хектара земљишта и парцелама које излазе на ријеку, а погодно је за живот, пољопривреду или развој сеоског туризма.
Због положаја и природних љепота у окружењу, имање је погодно и за живот и за развој туризма или пољопривредне производње.
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На продају је комплетно сеоско домаћинство у селу Стогазовац, удаљеном око 10 километара од Књажевца. Укупна површина имања износи 45.255 квадратних метара (4,52 хектара), а налази се на свега неколико стотина метара од Споменика природе Књажевачки метеори – Клисура Ждрело, као и у близини љековитог извора Божија трпеза.
Посебну вриједност имању даје чиста ријека која протиче уз више парцела. Како наводи власник, вода је толико чиста да у њој има и ракова, што ову локацију чини погодном за развој сеоског туризма, али и за пољопривреду и производњу здраве хране.
На имању се налази кућа укупне површине око 100 квадратних метара, распоређена на двије етаже.
Приземље чине тераса, трпезарија, кухиња, купатило и двије собе, а простор захтијева реновирање.
На спрату, који је у сивој фази, налазе се тераса, улазни салон и још три собе, што будућим власницима оставља могућност да простор уреде према сопственим потребама.
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Поред куће налази се и штала са гаражом површине око 120 квадратних метара.
Кућне парцеле број 2075 и 2076 имају укупно 1.732 квадратна метра и чак 39 метара излаза на ријеку, па су погодне за изградњу рибњака, базена, воденице или пластеника.
Уз ријеку се налази и парцела број 2227, површине 1.802 квадратна метра, са око 20 метара излаза на воду. На њој су уписани објекти који више не постоје, па власник наводи да постоји могућност нове градње.
Трећа парцела уз ријеку, број 1977, простире се на 353 квадратна метра и има око 16 метара излаза на обалу.
Поред ових парцела, у саставу домаћинства налази се још око 40 парцела, од којих су неке међусобно спојене, па укупна површина имања износи 4,52 хектара.
Комплетно домаћинство продаје се по фиксној цијени од 33.000 евра.
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Како наводи власник, у цијену су укључени сви трошкови продаје, укључујући израду уговора, таксу за овјеру, нови прикључак трофазне струје, као и порез на пренос апсолутних права.
Продаја је намијењена искључиво озбиљним купцима.
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