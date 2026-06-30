Стравични призори након судара: Камион букнуо, возач жив изгорио, свуда гареж и тијело

Аутор:АТВ редакција
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На дионици пута између Руме и Ирига јутрос око 7 сати догодила се незапамћена трагедија у којој је, према првим информацијама, једно лице изгубило живот на ужасан начин, док је друго задобило повреде опасне по живот у директном судару два камиона.
Репортери "Телеграфа" са терена јављају да је призор на мјесту удеса језив. Од камиона који се након силовитог треска запалио остала је само угљенисана олупина, док се свуда около шири мирис паљевине. На асфалту је видљива црна гареж, а непомично тијело страдалог возача и даље се налази крај уништеног теретњака.
На мјесто ове тешке несреће одмах су дошле све дежурне службе, а драма је потрајала. Други камион је претрпио стравична оштећења, а возач је остао заробљен у згужваном лиму.
Брзом и ефикасном реакцијом ватрогасаца-спасилаца, који су сјекли смрскану кабину, спријечена је још већа трагедија. Они су успјели да извуку другог возача прије него што је пламен захватио и његово возило.
Повријеђени човјек је у тешком стању и животно угрожен хитно предат екипи Хитне помоћи, која га је превезла на реанимацију.
На овој дионици пута саобраћај је у потпуном прекиду и преусмјерен је на алтернативне правце. Полиција и дежурни тужилац обављају увиђај како би се утврдило шта је довело до овог стравичног судара, док ватрогасне екипе и даље обезбеђују терен.
(Телеграф)
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