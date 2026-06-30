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Популарна апликација уводи корисничка имена: Резервација почиње наредне седмице

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 10:09

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Воцап
Фото: pexels/Image Hunter

Корисници WhatsAppа ускоро ће добити могућност да комуницирају без откривања свог броја мобилног телефона. Компанија је потврдила да од наредне седмице почиње резервација корисничких имена, чиме се отвара ново поглавље у начину повезивања људи на овој платформи.

Очекује се да ће ова промјена посебно бити корисна онима који желе већу контролу над својом приватношћу приликом дописивања.

Иако ће резервација бити доступна веома брзо, сама функција коришћења корисничких имена неће одмах стићи до свих корисника. Из компаније наводе да ће нова опција постепено постати доступна током ове године. Такав начин увођења омогућава тестирање система и отклањање евентуалних проблема прије глобалне примене.

Нови начин успостављања контакта

Прелазак на систем корисничких имена значи да више неће бити неопходно дијелити број телефона како би разговор могао да почне. Умјесто тога, биће довољно да друга особа зна тачно корисничко име које желите да користи приликом првог контакта. Тиме ће корисници моћи лакше да заштите своје личне податке у свакодневној комуникацији.

Из WhatsAppа наглашавају да неће постојати јавни именик нити систем препорука који би приказивао корисничка имена. Тиме се додатно ограничава могућност да неко пронађе корисника без његовог знања или намјере. На тај начин приватност остаје један од главних приоритета приликом увођења нове функције.

Резервација почиње прије званичног увођења

Компанија Мета је одлучила да омогући ранију резервацију корисничких имена јер очекује велико интересовање за поједине називе. На тај начин корисници добијају прилику да на вријеме одаберу име које им одговара прије него што функција постане доступна свима. Ово би могло да спријечи заузимање популарних корисничких имена чим опција буде званично активирана.

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Како би избор био једноставнији, WhatsApp припрема и алат за генерисање предлога корисничких имена. Ова опција требало би да помогне онима који не могу да пронађу жељени назив или траже одговарајућу алтернативу. Систем ће притом нудити више различитих приједлога како би избор био што једноставнији.

Посебне погодности за креаторе и организације

Планирано је да креатори садржаја, мала предузећа и организације могу да резервишу исто корисничко име које већ користе на Инстаграму или Фејсбуку. На тај начин њихов идентитет на различитим платформама могао би да остане усклађен. То би могло да олакша препознатљивост брендова и комуникацију са публиком.

Ипак, компанија за сада није објаснила како ће ова могућност функционисати када су у питању мањи креатори садржаја, па ће више детаља вјероватно бити познато након званичног покретања функције. Очекује се да ће додатна правила бити представљена заједно са ширим увођењем ове опције.

Додатни слој заштите и поступак резервације

Поред корисничких имена, WhatsApp развија и опциони безбједносни кључ за корисничко име. Када та опција буде укључена, само познавање корисничког имена неће бити довољно да неко пошаље поруку, већ ће бити потребан и додатни кључ за успостављање контакта. На тај начин корисници ће имати још већу контролу над тим ко може да им се обрати.

Када резервација постане доступна у одређеној земљи, корисници ће прво морати да ажурирају апликацију на најновију верзију. Након тога потребно је отворити Подешавања, изабрати одјељак Налог, а затим опцију Корисничко име, гдје ће бити могуће одабрати и сачувати жељени назив. Након успјешне резервације, корисничко име ће моћи да се користи као главни начин за успостављање нових разговора.

(курир)

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