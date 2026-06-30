"Piaggio" представио најмоћнију икада произведену Веспу

Аутор:АТВ редакција
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Веспа је, осам деценија након што је промијенила начин на који свет доживљава скутере, јубилеј обиљежила представљањем једног од најексклузивнијих модела у својој историји.
У оквиру велике прославе одржане у Риму премијерно је приказана Веспа "Edizione Ottantesimo", лимитирана серија намијењена колекционарима и највернијим љубитељима италијанског бренда.
Манифестација поводом 80. рођендана траје од 25. до 28. јуна и окупља десетине хиљада власника Веспи из цијелог свијета. Посјетиоци имају прилику да уживају у концертима, изложбама фотографија, различитим такмичењима и бројним пратећим догађајима организованим на више локација широм италијанске престонице.
Нова Веспа Едиционе Oтантесимо заснована је на моделу по имену ГТС 310, што значи да користи провјерени једноцилиндарски агрегат радне запремине 310 кубика који развија 25 коњских снага. Реч је о најснажнијој серијској икада произведеној Веспи, али највећа пажња посвећена је ексклузивном дизајну и детаљима који одају почаст богатој историји овог легендарног скутера.
Каросерија од челика обојена је у дискретну сиву нијансу, док су сједиште и наплаци украшени специфичном зеленом бојом која подсјећа на прве једнобојне Веспе из четрдесетих година прошлог вијека. Задњи дио скутера на први поглед оставља утисак једносједа, али се испод чврстог поклопца у боји каросерије крије друго сједиште. Ово рјешење инспирисано је заштитним поклопцима који су некада коришћени на тркачким Веспама.
Сједишта имају хоризонталне термо-заварене шавове и дискретне тониране украсе, док су наплаци с дијамантски обрађеним каналима обликовани по узору на дизајн првих точкова које је Веспа користила још 1946. године. На бочним странама налази се број 80 у зеленој боји, а испод сједишта уграђена је нумерисана плочица која потврђује ексклузивност сваког примјерка.
Лимитирана серија обухвата тачно 1.946 скутера, што представља симболичну посвету години у којој је Веспа започела своју причу. Сваки произведени примјерак биће јединствено нумерисан.
Опрема одговара самом врху понуде. Стандардно се испоручују комплетна ЛЕД свјетла, дигитална ТФТ инструмент табла дијагонале пет инча, систем повезивања Веспа МИА са паметним телефоном, као и систем за откључавање без кључа. За безбједност су задужени АБС и електронска контрола проклизавања.
Купцима ће бити понуђена и богата листа додатне опреме која укључује кофер запремине 36 литара, наслон за сувозача пресвучен истим материјалом као сједиште, носаче пртљага, бочне заштите, ветробране и електронски алармни систем.
Уз сваки скутер испоручује се и посебно дизајнирана кацига у истој комбинацији мат сиве и зелене боје, са бројем 80 на задњем дијелу. Власници ће добити и луксузну монографију коју је издао Assouline, са најзначајнијим фотографијама из историје Веспе и ријетким материјалима из архиве компаније "Piaggio".
Веспа Едиционе Oтантесимо већ је доступна за поручивање, док прве испоруке тек предстоје. Цијена лимитираног модела износи око око 10.400 евра, што га сврстава знатно изнад стандардног ГТС-а с индексом 310.
Прослава јубилеја у Риму се наставља богатим програмом и наредних дана. На распореду су систем повезивања Европска Веспа, затим Светско првенство у гимкани, велика парада хиљада Веспи улицама Рима, потрага за благом, додјела награда организације Веспа Ворлд Клуб, као и Концорсо ди Елеганца, манифестација на којој ће бити представљени неки од најређих и највреднијих примерака овог култног италијанског скутера.
Колики значај Веспа има за Италију показује и чињеница да ће поводом великог јубилеја бити емитован пригодни новчић, као и специјални поштански жиг којим ће бити обиљежена 80. годишњица једног од најпрепознатљивијих двоточкаша свих времена, преноси Ауто Република
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