Фејсбук добио нову опцију

Аутор:АТВ
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Нова опција интегрише АИ асистента унутар саме апликације, па корисници више неће морати да напуштају Фејсбук како би добили одговоре на питања, пронашли информације или открили садржај који их занима.
АИ Моде користи јавно доступне информације са Фејсбука, Инстаграма и других Метиних платформи како би боље разумио интересовања корисника и понудио релевантније одговоре, што значи да би систем могао да узима у обзир јавне објаве, популарне теме, интересовања заједница и друге доступне податке како би корисницима пружио што прецизније препоруке.
Корисници ће моћи да постављају питања директно унутар Фејсбука, слично као што данас комуницирају са популарним АИ четботовима. Вјештачка интелигенција ће затим анализирати доступне информације и понудити одговоре у реалном времену.
Поред тога, АИ ће помагати при проналажењу група, догађаја, видео-снимака и објава које одговарају интересовањима појединца, чиме Фејсбук покушава да задржи кориснике што дуже унутар своје платформе.
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Компанија сматра да ће овакав приступ промијенити начин на који људи користе друштвене мреже, јер ће Фејсбук постати својеврсни дигитални асистент, а не само мјесто за прегледање објава пријатеља.
Нова опција одмах је покренула многа питања о томе колико су добијени одговори заправо тачни и безбједни. С обзиром на то да вјештачка интелигенција скупља информације обичних људи из група, постоји оправдан страх да машина може да пренесе лажне или застареле податке. То се већ дешавало Гуглу када је тестирао сличне системе са подацима са Редита.
Критичари упозоравају да ћаскање на мрежама често садржи непровјерене информације и трачеве, па када алгоритам споји такве објаве у један званичан одговор, корисник може добити потпуно погрешну слику о некој теми. Мета ће због тога морати да уложи велики труд како би филтрирала лош садржај и спријечила ширење дезинформација.
Поред новог начина претраге, Фејсбук је увео и забавне алате за уређивање слика и видео-снимака. Најзанимљивија опција користи паметне филтере како би промијенила изглед корисника на фотографијама. Људи сада могу виртуелно да испробају различиту одећу, нове фризуре и модне додатке. На примјер, љубитељи спорта могу једним додиром на екран да обуку дрес свог омиљеног тима на слици.
Опције под називом „АИ Едит“ и „Гардероба“ омогућавају брзо освјежавање профилних слика. На овај начин компанија жели да привуче млађу публику која воли визуелне промјене.
Ово је само наставак таласа нових функција које је технолошки гигант представио ове године. Још у марту је уведена опција на Фејсбук Маркетплаце-у која сама одговара на поруке купаца у име продаваца, што значи да вјештачка интелигенција води прве разговоре о продаји ствари како би уштедела време људима.
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Прије тога, у фебруару, у оптицај су пуштене анимиране профилне слике које омогућавају да обична фотографија оживи, махне посјетиоцима или добије виртуелни рођендански шешир. Сви ови алати показују да Фејсбук више није само мрежа за повезивање, већ простор пун аутоматизованих система.
Фејсбук је покренуо и посебног асистента за људе који праве видео-снимке и текстове. Овај систем нуди личне савјете о томе када је најбоље вријеме за објаву новог садржаја, а анализа се прави на основу историје рада тог профила и понашања публике. Такође, паметни помоћник аутоматски прави кратке прегледе коментара. Креатори тако не морају да читају хиљаде порука да би сазнали шта људи мисле. Систем сам извуче главне поруке и проблеме које публика спомиње испод објава.
Иза свих ових бесплатних опција крије се јасан пословни план за пуњење касе компаније. Мета је недавно покренула глобалне пакете претплате за апликације Фејсбук, Инстаграм и Воцап. Почетна цијена ових пакета износи 3,99 долара мјесечно и они откључавају додатне могућности.
Извори из индустрије кажу да је ово само почетак и да стижу скупљи нивои претплате намијењени искључиво за напредне опције вјештачке интелигенције. Корисници ће убудуће вјероватно морати да плате уколико желе да користе најпаметније роботе за претрагу и рад. Друштвене мреже се тако мењају и полако престају да буду потпуно бесплатне за све.
(курир)
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