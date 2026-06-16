Стручњаци први пут у свијету у око аплицирали „инјекцију младости“

Аутор:АТВ
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Стручњаци су први пут у свијету применили такозвану „инјекцију младости“ како би човјеку вратили вид. Очекује се да би овај експериментални препарат могао да успори, па чак и дјелимично преокрене процесе старења.
„У јуну 2026. године по први пут у историји једном живом човјеку примјењена је званично одобрена терапија“, саопштила је ендокринолог и доктор медицинских наука Зухра Павлова.
О почетку испитивања јавност је обавештена још у марту, а први добровољац је старији мушкарац са неповратним старосним оштећењем очног нерва (NAION). Практично је готово потпуно изгубио вид на једном оку услед старења, а савремена медицина тренутно нема начин да му га поврати. Једина нада да поново прогледа јесте управо овај експериментални генски лијек који је развио биотехнолошки стартап, преноси РТ Балкан.
Лијек није убризган у вену или мишић, већ директно у око, односно у стакласто тијело. Научници су се одлучили да терапију најпре испробају на очним обољењима, јер су многе болести мрежњаче непосредно повезане са старењем ћелија. Поред тога, око представља затворен систем у коме лијек дјелује локално, а резултати су лако мјерљиви — пацијент ће или почети боље да види или неће.
Охрабрује и чињеница да је терапија већ дала резултате код лабораторијских мишева, којима је након третмана враћен вид.
Терапија користи вирус као носач који у ћелије мрежњаче уноси три гена — OCT4, SOX2 и KLF4. Они припадају групи такозваних Јаманака фактора, који могу да „репрограмирају“ одрасле ћелије и врате их у млађе стање. За откриће овог механизма 2012. године додељена је Нобелова награда.
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Очекује се да ови гени уклоне дио епигенетских промјена које се нагомилавају током старења и на тај начин дјелимично подмладе ћелије. Научници су могли да их потпуно врате у стање матичних ћелија, али су од тога одустали због великог ризика од настанка тумора. У ранијим истраживањима, у којима су коришћена сва четири Јаманакина фактора, код 20 до 40 одсто експерименталних животиња забиљежен је развој тумора. Због тога је четврти фактор изостављен јер се сматра једним од најагресивнијих онкогена.
Тренутно је у току прва фаза клиничких испитивања, чији је циљ прије свега провера безбједности терапије — како је пацијенти подносе, какав је имунолошки одговор организма и да ли постоје нежељени ефекти. Тек у наредним фазама процењиваће се њена ефикасност, док би до евентуалне шире примјене могле да прођу године.
„Резултате овог експеримента не треба очекивати пре наредног лета. Терапија може да успе, али може и да не донесе никакве резултате, као и да изазове нежељене ефекте које још не познајемо“, истиче докторка Павлова.
Она додаје да је ипак ријеч о историјском тренутку за медицину.
„Сам податак да смо доживјели вријеме у ком су ‚инјекције љепоте‘ почеле да уступају мјесто ‚инјекцијама младости‘ заиста је фасцинантан“, закључила је она, а преноси Комсомолска правда.
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