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Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи

Аутор:

АТВ
15.06.2026 18:20

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Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи
Фото: screenshot

Британски премијер Кир Стармер рекао је да ће увести забрану друштвених мрежа за дјецу млађу од 16 година и ограничења за игре и платформе за пренос уживо како би "дјеци вратио дјетињство".

ТикТок, Јутјуб и Инстаграм забрањени

Влада је саопштила да ће блокирати децу која користе платформе друштвених мрежа чија је сврха да омогуће друштвену интеракцију између корисника и које корисницима омогућавају објављивање материјала помоћу алгоритама.

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То значи да ће забрана обухватити платформе попут Снепчета, ТикТока, Јутјуба, Инстаграма, Фејсбука и X, наводи се у саопштењу владе.

Влада је саопштила да не намјерава да сервиси за размјену порука попут Воцапа или сервиси за стримовање музике буду укључени у забрану и да ће се изузеци стално преиспитати.

Како ће се забрана спроводити?

Британски премијер рекао је да ће се забрана спроводити акцијама против платформи друштвених мрежа, а не кажњавањем дјеце која пронађу начине да је заобиђу.

Влада је саопштила да ће регулатор Офцом спровести брзу студију како би утврдио најбољи начин за провјеру да ли је неко старији од 16 година и да ће имати нову стратегију спровођења и финансирање.

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Стармер је рекао да циља да усвоји релевантне прописе прије Божића и да забрана ступи на снагу почетком сљедеће године.

Потпун одговор на владине консултације о овом питању биће објављен у јулу, са детаљнијим описом политике.

Ограничења на сајтовима за игре

Влада је такође саопштила да ће блокирати пренос уживо и комуникацију са странцима за млађе од 16 година, укључујући сајтове за игре.

Стармер је рекао да ће ово спријечити странце да контактирају дјецу путем ових сајтова.

Влада ће разматрати полицијски час и ограничења скроловања

Влада ће такође детаљније размотрити ноћне полицијске часове и паузе у бесконачном скроловању за млађе од 18 година и изнијеће више детаља у одговору сљедећег мјесеца.

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Ограничења функционалности забрањених за особе млађе од 16 година примјењивала би се подразумијевано за шеснаестогодишњаке и седамнаестогодишњаке, саопштила је влада.

(Ројтерс)

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Тагови :

Велика Британија

друштвене мреже

забрана друштвених мрежа

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