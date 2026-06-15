Фоча има представницу на избору за мис БиХ

Аутор:АТВ
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Анђела Матовић, ученица другог разреда фочанске гимназије учествоваће на избору „Мис БиХ за Мис свијета 2026“, који ће се одржати 27. јуна у Сарајеву.
Пријем за младу Фочанку и потписивање спонзорског уговора организовао је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.
Шеснаестогодишња Анђела прошла је припреме и селекцију за избор најљепше дјевојке у Босни и Херцеговини који су одржани у Бару и Сарајеву. Представљаће Фочу на овом престижном такмичењу у конкуренцији 20 дјевојака из свих крајева државе.
Захваљујући градоначелнику за финансијску подршку Матовићева наглашава да се од раног дјетињства види у свијету моде и љепоте.
„Имала сам велику жељу од малих ногу да се пријавим за ово такмичење и ево сад се та жеља и остварила. Позивам све људе да 27. јуна гласају за мене и желим сву срећу и осталим кандидаткињама“, каже Анђела за Радио Фочу.
Припреме су биле захтјевне али Анђела је задовољна како је све прошло у тој фази.
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„Било је много посла и доста се радило и вјежбало јер сам почетник. Мало је било тешко на почетку али све се јако брзо научи“, рекла је млада Фочанка.
Градоначелник Вукадиновић вјерује да је Матовићева будућа мис БиХ и гарантује пуну подршку за представницу Фоче.
„Град Фоча је постао спонзор одласка на избор за мис и све што додатно можемо да урадимо ми смо ту. Бићемо у контакту са агенцијом која се бави њеним медијским представљањем како бисмо добили инструкције за што већу подршку нашој Анђели. Она је један свијетли примјер младости Фоче која ће нас представљати на избору за мис БиХ, али надам се и вјерујем и на избору за мис свијета“, рекао је Вукадиновић.
Финално вече избора „Мис БиХ за Мис свијета 2026“ преносиће Федерална ТВ од 21.00 час.
Побједницу одлучују гласови публике, која ће моћи гласати путем телефона и друштвених мрежа и стручни жири, преноси Радио Фоча.
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