Брзи и бахати: 387 возача стало "нагазило гас до даске" у Градишци

Аутор:АТВ
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Полицијска управа Градишка спровела је појачану контролу саобраћаја, а резултати су поражавајући - скоро 400 возача прекорачило је дозвољену брзину у свега три дана.
У циљу подизања безбједности на виши ниво, полицијски службеници су у периоду од 7. до 9. јуна 2026. године организовали акцију усмјерену на контролу брзине кретања возила.
Акција је трајала од 7. до 9. јуна, а укупно је санкционисано 387 возача због прекорачења брзине.
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Из Полицијске управе Градишка поручују да се са оваквим активностима наставља и у наредном периоду. Апелују на све возаче да прилагоде брзину условима на путу и поштују саобраћајне прописе, јер прекорачење брзине представља један од најчешћих узрока саобраћајних незгода са тешким посљедицама.
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