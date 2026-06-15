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Брзи и бахати: 387 возача стало "нагазило гас до даске" у Градишци

Аутор:

АТВ
15.06.2026 15:40

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Брзи и бахати: 387 возача стало "нагазило гас до даске" у Градишци
Фото: АТВ

Полицијска управа Градишка спровела је појачану контролу саобраћаја, а резултати су поражавајући - скоро 400 возача прекорачило је дозвољену брзину у свега три дана.

У циљу подизања безбједности на виши ниво, полицијски службеници су у периоду од 7. до 9. јуна 2026. године организовали акцију усмјерену на контролу брзине кретања возила.

Акција је трајала од 7. до 9. јуна, а укупно је санкционисано 387 возача због прекорачења брзине.

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Из Полицијске управе Градишка поручују да се са оваквим активностима наставља и у наредном периоду. Апелују на све возаче да прилагоде брзину условима на путу и поштују саобраћајне прописе, јер прекорачење брзине представља један од најчешћих узрока саобраћајних незгода са тешким посљедицама.

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Тагови :

контрола саобраћаја

Градишка

ПУ Градишка

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