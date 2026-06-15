Прекинута сједница СО Модрича: Радуловић остао без већине, нема подршку ПДП-а

Аутор:АТВ
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Оно што су раније најавили одборници ПДП-а, односно ПСС-а у Скупштини општине Модрича, данас су потврдили. Нису дио скупштинске већине која је подржавала СДС-овог начелника Јовицу Радуловића.
Због тога је Радуловић затражио прекид сједнице када је на ред дошао Извјештај о раду начелника. Претходно, дата је сагласност за субвенционисање рада аутобуске станице, док се не нађе трајно рјешење.
Откуп приватне аутобуске станице од тренутног власника или изградња нове, два су рјешења која се нуде како би се спријечило гашење постојеће аутобуске станице. Укључена је и Влада Српске која ће финансијски помоћи да се проблем трајно ријеши.
"Ми сада радимо преговоре са власником. Очекујем да ћемо брзо добити одговор у том правцу или ће бити други приједлог а то је да СО Модрича да задужење кабинету начелника да идемо у изналажење нове локације за изградњу нове аутобуске станице", рекао је Радуловић.
Изгледнија варијанта, судећи по ставу одборника, је изградња нове аутобуске станице. Док се то не ријеши, СО донијела је нову одлуку о субвенционисању аутобуског превоза.
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"Дата је могућност да се та субвенција даје до 30.новембар,а ако у међувремену не нађемо адекватно рјешење за измјештање постојеће аутобуске станице", истакао је Ристо Марић предсједник СО Модрича (СП).
Јован Мишић, из СНСД-а навео је да му је драго што су данас информисани од стране начелника, да је Влада Републике Српске са премијером Савом Минићем препознала проблем у Модричи везано за аутобуску станицу и да ће се ићи у његово рјешавање.
Подржали су то и одборници ПСС, односно ПДП-а, иако су саопштили да више нису дио скупштинске СДС већине. Због тога је начелник затражио прекид сједнице када је на ред дошао извјештај о његовом раду.
"Да није дошло до прекида вјероватно сједница даље не би имала кворум за одлучивање", сматра Милутин Поповић, одборник ПСС.
ПДП и ПСС раније су наговијестили да ће напустити скупштинску већину. Тензије су додатно подгријане због борбе ових странака око кандидатура за предстојеће изборе.
/РТРС/
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