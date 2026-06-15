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Младић с Балкана ухапшен у случају мртве бебе на граници у Аустрији: Обдукција открила ужас

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АТВ
15.06.2026 16:31

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Двадесетшестогодишњи држављанин Румуније налази се у притвору у затвору у Ајзенштату због сумње да је умјешан у смрт новорођене бебе чије је тијело пронађено у црној торби 18. јануара ове године на граници Аустрије и Мађарске.

Информацију је у понедјељак потврдило Јавно тужилаштво у Ајзенштату.

Према резултатима обдукције, дјевојчица је рођена жива, а преминула је усљед насилне смрти. Као узрок смрти наведена је трауматска повреда мозга.

Истрага је довела до првих хапшења средином фебруара, када су ухапшене четири особе, међу којима и мајка новорођенчета, тада седамнаестогодишња Румунка.

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Она је заједно са још двије Румунке пронађена у Њемачкој и изручена Аустрији, док је један мушкарац ухапшен у Румунији.

Аустријске власти сада наводе да је идентификован и пети осумњичени, за којег се вјерује да је био у возилу којим су Румуни путовали у вријеме злочина. Он је лоциран и ухапшен у Њемачкој средином маја, а почетком јуна изручен је Аустрији.

Тужилаштво није саопштило детаље његовог саслушања. О евентуалном подизању оптужница биће одлучено након завршетка истраге.

(Телеграф)

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Тагови :

Аустрија

беба

обдукција

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