Младић с Балкана ухапшен у случају мртве бебе на граници у Аустрији: Обдукција открила ужас

Аутор:АТВ
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Двадесетшестогодишњи држављанин Румуније налази се у притвору у затвору у Ајзенштату због сумње да је умјешан у смрт новорођене бебе чије је тијело пронађено у црној торби 18. јануара ове године на граници Аустрије и Мађарске.
Информацију је у понедјељак потврдило Јавно тужилаштво у Ајзенштату.
Према резултатима обдукције, дјевојчица је рођена жива, а преминула је усљед насилне смрти. Као узрок смрти наведена је трауматска повреда мозга.
Истрага је довела до првих хапшења средином фебруара, када су ухапшене четири особе, међу којима и мајка новорођенчета, тада седамнаестогодишња Румунка.
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Она је заједно са још двије Румунке пронађена у Њемачкој и изручена Аустрији, док је један мушкарац ухапшен у Румунији.
Аустријске власти сада наводе да је идентификован и пети осумњичени, за којег се вјерује да је био у возилу којим су Румуни путовали у вријеме злочина. Он је лоциран и ухапшен у Њемачкој средином маја, а почетком јуна изручен је Аустрији.
Тужилаштво није саопштило детаље његовог саслушања. О евентуалном подизању оптужница биће одлучено након завршетка истраге.
(Телеграф)
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