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Када је право вријеме за велики сервис аутомобила?

Аутор:

АТВ
15.06.2026 16:45

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Када је право вријеме за велики сервис аутомобила?
Фото: Sergey Meshkov/Pexels

Многи возачи велики сервис на аутомобилу одгађају све док се не појаве први озбиљнији проблеми, али механичари упозоравају да таква одлука често води ка скупим кваровима и још скупљим поправкама.

Иако произвођачи аутомобила прописују одређене сервисне интервале, стручњаци истичу да стварни услови вожње имају много већи утицај на стање возила него саме фабричке препоруке.

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Када је право вријеме за велики сервис

Према препорукама сервисера, велики сервис би у већини случајева требало радити између 60.000 и 100.000 пређених километара или сваких четири до пет година, чак и ако аутомобил није прешао толику километражу.

Разлог за ранији сервис крије се у свакодневним условима вожње — градским гужвама, честим кратким релацијама, лошијем гориву, прашини и оптерећењу мотора током вожње.

Многи возачи мисле да велики сервис подразумијева само замјену уља, али ријеч је о много озбиљнијем захвату који укључује преглед и замјену кључних дијелова мотора.

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Који дијелови се мијењају током великог сервиса

Велики сервис најчешће обухвата замјену:

  • зупчастог ремена или ланца
  • натезача и ролера
  • водене пумпе
  • помоћних каишева
  • расхладне течности

Посебно важну улогу има зупчасти ремен, јер његово пуцање може изазвати озбиљно оштећење мотора, а поправка у неким случајевима кошта више него сам аутомобил.

Због тога сервисери препоручују да се приликом замјене зупчастог ремена одмах промијене и водена пумпа, ролери и натезачи, пошто се сви ти дијелови скидају током истог захвата.

Не заборавите ни мали сервис

Механичари упозоравају да је, осим великог сервиса, једнако важан и редован мали сервис који би требало радити једном годишње или на сваких 10.000 до 15.000 километара.

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Мали сервис обично укључује:

  • замјену моторног уља
  • филтера уља
  • филтера ваздуха
  • филтера горива
  • преглед свјећица
  • контролу кочионе и расхладне течности

Редовно одржавање омогућава мотору да ради правилно, смањује потрошњу горива и продужава вијек трајања аутомобила.

Знакови да је сервис хитно потребан

Аутомобил често и сам упозорава да му је потребан сервис, али многи возачи игноришу прве симптоме.

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Међу најчешћим знаковима су:

  • гласнији рад мотора
  • вибрације током вожње
  • необични звукови при убрзању или кочењу
  • повећана потрошња горива
  • раст температуре мотора

Стручњаци истичу да километража није једини важан фактор, јер дијелови пропадају и када се аутомобил ријетко користи.

Гума на зупчастом ремену временом стари, течности губе своја својства, а заптивке се исушују, због чега сервис треба радити и према старости возила, а не само према броју пређених километара.

Сервис није трошак него улагање

Сервисери поручују да редовно одржавање аутомобила није бацање новца, већ улагање у безбједност, поузданост и дуг вијек трајања возила.

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Аутомобил који се редовно сервисира троши мање горива, рјеђе се квари и задржава већу вриједност приликом продаје. преноси Дневно.

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