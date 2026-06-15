Три знака морају да прихвате истину од које бјеже до краја мјесеца

Аутор:АТВ
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До краја мjесеца, неки хороскопски знакови ће се суочити са сазнањима да више не могу да гурну под тепих. Оно што су дуго одлагали, потискивали или покушавали да објасне изговорима сада може постати превише очигледно да би се игнорисало.
Астрологија сугерише да ће у наредним данима три хороскопска знака морати да прихвате истину од које су бјежали, без обзира колико им она у почетку била непријатна.
Близанци су познати по томе што увијек имају одговор на све и лако се прилагођавају различитим ситуацијама. Али овог пута неће моћи да побјегну од питања које их мучи већ дуго времена. То би могла бити веза која не функционише онако како би жељели или пословна ситуација у којој мјесецима одлажу доношење важне одлуке.
До краја мјесеца ће им постати јасно да више нема мјеста за изговоре. Што пре себи признају шта заиста желе, лакше ће бити да направе корак напред. Истина коју избјегавају можда није пријатна, али ће им помоћи да престану да троше енергију на нешто што нема будућност.
Ваге често покушавају да одрже мир по сваку цијену. Због тога понекад занемарују сопствене потребе и осјећања како не би разочарале друге. Међутим, крај месеца би их могао натјерати да признају да нису задовољне ситуацијом коју су дуго толерисале.
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Један знак пролази кроз период трансформације, интуиција ће бити кључна на дјелу
Било да је у питању пријатељство, романтична веза или породичне околности, Ваге ће морати да прихвате да не могу стално да удовоље свима око себе. Истина од које бјеже везана је за њихове сопствене границе. Тек када их поставе, моћи ће да пронађу равнотежу коју толико траже.
Рибе имају богату машту и често верују да ће се ствари некако саме од себе решити. Иако им оптимизам често помаже да преброде тешка времена, овог пута ће морати да признају да су превише дуго игнорисале оно што им интуиција већ говори.
До краја мјесеца, могли би се суочити са важним сазнањем везаним за њихов љубавни живот, финансије или лични развој. Умјесто да чекају савршен тренутак, мораће да прихвате стварност и преузму одговорност за сљедећи корак. Управо та искреност према себи ће их довести до промјене коју желе.
Иако суочавање са истином никада није лако, оно је често почетак нечег бољег. За Близанце, Ваге и Рибе, посљедњи дани у мјесецу могли би бити вријеме важних одлука, али и прилика да коначно оставе иза себе оно што их спутава и закораче у нову еру са више самопоуздања и јасноће.
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