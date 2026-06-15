Ако одјећа не мирише лијепо након прања, ево у чему гријешите

Аутор:АТВ
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Ако желите да веш лијепо мирише и послије три дана у ормару, проблем скоро никад није детерџент.
Проблем је ваша машина и навика да сипате „за сваки случај“ мало више. Влажна гума на вратима и заостали прашак хватају бактерије, а оне се онда завуку у сваку мајицу коју оперете. Мирис који осјетите чим отворите ладицу долази одатле, не са улице.
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Најчешћи кривац је влага заробљена у машини. Кад затворите врата одмах по прању, вода остаје у гуми и фиоци за детерџент. Ту се за пар дана развије плесан која даје онај задах на устајало. Други кривац је преоптерећен бубањ. Ако натрпате машину до врха, вода не може да испере прљавштину, па она остане у влакнима.
Звучи обрнуто од логике, али вишак прашка прави више штете него користи. Детерџент се не испере до краја, зачепи фиоку и почне да заудара. Прочитајте дозу на паковању и користите мјерну посуду. Ако је одјећа јако прљава, радије покрените два циклуса него што дуплирате прашак.
Са омекшивачем је слична прича. Превише га отежава испирање, а временом смањује упијање тканине. Зато га никако не сипајте на пешкире, спортску одећу ни ствари од микровлакана. Спандекс и еластин послије омекшивача губе растегљивост и брже се троше.
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Многи и даље перу све на 60 или 90 степени, из навике. То уништава боју и развлачи тканину без потребе. Добра машина и пристојан детерџент скидају прљавштину и на 30 или 40 степени. На 90 степени перите само постељину и крпе, и то ради дезинфекције. Све остало трпи нижу температуру и траје дуже.
Произвођачи фармерки су ту бескомпромисни. Многи саветују да их уопште не перете у машини ако желите да боја потраје. Ако вам то делује претерано, држите размак од два до шест мјесеци између прања, зависно од тога колико их носите. Чешће прање испира индиго и фармерке постају изблиједиле за пар мјесеци.
Лоше сушење уништи одјећу исто као лоше прање. Машинску сушилицу немојте користити стално, јер стањује влакна и вуче боју. Осетљиве тканине не иду у њу уопште. Ево шта вриједи запамтити:
Плетене и вунене ствари сушите равно на пешкиру, никад на жици, да не изгубе облик
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Машину морате чистити, иначе све иде на одјећу
Прљавштина и остаци детерџента се гомилају у бубњу и пре или касније заврше на вашој одећи, у виду белих мрља и непријатног мириса. После сваког прања испразните машину и обришите гуму на вратима. Фиоку за детерџент редовно осушите. Једном месечно покрените празан циклус на високој температури са средством за дезинфекцију. Отворена врата послије прања су најједноставнији трик да се влага исуши и да свјеж мирис одјеће потраје данима, преноси Крстарица.
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