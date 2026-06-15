За „Ведар осмијех“ Билеће: Позовите 1433 и помозите Удружењу да обнови просторије

Аутор:АТВ
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Билећко Удружење „Ведар осмијех“ постоји више од двије деценије, а у једном тренутку било је на понос свих Билећана и цијеле Херцеговине, а данас треба нашу помоћ у реновирању дотрајалих просторија.
У питању је удружење за дјецу са потешкоћама у развоју, а које се у једном тренутку нашло у проблемима, који су потенцијално могли довести и до његовог гашења.
„Претпостављам да се наше удружење сусреће са проблемима као и сва друга удружења, која се баве радом са дјецом са посебним потребама, а ријеч је о финансијским изазовима гдје не можеш организовати поједине активности и одржати континуитет програма, због финансија. Такође, потребна је и већа помоћ локалне заједнице, државних институција али и привредних субјеката, па и самих волонтера, а некада је потребна само идеја да би се нешто реализовало“, казао нам је Миљан Ковачевић, предсједник Удружења „Ведар осмијех“.
Од 1. јуна активиран је хуманитарни број 1433 намијењен за прикупљање финансијских средстава, а које се планирају утрошити на реновирање просторија Удружења „Ведар осмијех“, гдје се једним позивом донира 1 КМ.
„Прошлих година пошто је општина била у лошем финансијском пословању и није било новца за финансирање овог удружења и ове просторије су пропадале и та дјеца буквално нису имала гдје да дођу и да проведу тај неки као и вријеме које им је потребно“, рекао је Ковачевић.
Данас, како нам је казао Ковачевић почињу грађевински радови на реновирању просторија, а тиче се реконструкције подова, кречење, као и цјелокупно уређивање унутрашњих просторија.
„Надамо се да ћемо уз помоћ и наших суграђана и локалне заједнице, државних институција, и свих добрих људи, изгурати ово до краја“, рекао је Ковачевић.
Када је ријеч о подршци локалне заједнице, Ковачевић каже да се стање побољшало у односу на прошлу годину.
„Што се тиче локалне заједнице, повећали су нам грант на 30.000 КМ. Такође, писали смо неки пројекат, и држава нам је одобрила 5.000 КМ. Надам се да ћемо све ово довести до краја како смо и планирали“, рекао је Ковачевић.
Удружење тренутно има око 60 чланова и за њих и њихове породице би много значило уређивање поменутих просторија.
„Ми смо планирали да уз помоћ основних школа да они нама пошаљу стручне сараднике, која ће долазити ту и држати часове, радионице и осмишљавати неке активности тој дјеци, да им буде колико толико занимљив живот“, рекао је Ковачевић.
Ковачевић је изразио наду да уколико радови буду текли очекиваном динамиком, на јесен, како каже, у септембру мјесецу ће се организовати отварање нових просторија, а у плану је и уређивање вањског дијела, односно дворишта и простора за игру, а гдје ће учествовати и чланови Удружења „Ведар осмијех“.
Ковачевић је још једном апеловао на надлежне како у локалној заједници тако и Републици Српској, привреднике и све људе добре воље да помогну и позивом на хуманитарни број 1433 донирају неопходна средства за побољшање услова рада у Удружењу „Ведар осмијех“.
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