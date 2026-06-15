Logo

Нестао је Миланко Љепоја, полиција моли за помоћ

Аутор:

АТВ
15.06.2026 10:20

Коментари:

0
Нестао је Миланко Љепоја, полиција моли за помоћ
Фото: PU Prijedor

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор предузимају мјере и радње у циљу проналаска шездесетчетворогодишњег Миланка Љепоје из Новог Града, чији је нестанак пријављен 13. јуна.

По изјави члана породице који је пријавио нестанак, Миланко је слабије тјелесне конституције, висине око 170 cm и кратке просиједе косe, a задњи пут je виђен 11.06.2026. године.

Апелујемо на све грађане уколико уоче лице са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Миланко Љепоја

Нови Град

потрага

Коментари (0)

Више из рубрике

Француска жандармерија у Републици Српској

Друштво

Данас тактичка вјежба на подручју Лакташа

2 ч

0
киша облачно невријеме

Друштво

Нигдје без кишобрана! Стиже захлађење

2 ч

0
beba porodilište

Друштво

У Српској рођено 16 беба

3 ч

0
Електро-Бијељина Пелагићево трафостаница

Друштво

Данас без струје Пелагићево и Доњи Жабар

3 ч

0

  • Најновије

11

24

За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

11

19

Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

11

12

Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

11

10

У првом плану: Саво Минић

11

09

Турски војни авион надлијеће БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима