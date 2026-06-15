Нестао је Миланко Љепоја, полиција моли за помоћ

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници Полицијске управе Приједор предузимају мјере и радње у циљу проналаска шездесетчетворогодишњег Миланка Љепоје из Новог Града, чији је нестанак пријављен 13. јуна.
По изјави члана породице који је пријавио нестанак, Миланко је слабије тјелесне конституције, висине око 170 cm и кратке просиједе косe, a задњи пут je виђен 11.06.2026. године.
Апелујемо на све грађане уколико уоче лице са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122.
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