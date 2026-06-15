Данас без струје Пелагићево и Доњи Жабар

Аутор:АТВ
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Електричну енергију данас неће имати корисници на подручју цијеле општине Пелагићево и Доњи Жабар због годишњег ремонта, најављено је из "Електро-Бијељине".
Струје неће бити од 8.00 до 16.00 часова када ће радници "Електро-Бијељине" извршити ремонт трафостанице "Пелагићево" и припадајућих далековода.
Из "Електро-Бијељине" су замолили кориснике да уваже најављене радове и застој у испоруци електричне енергије.
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