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Почиње упис ученика у прве разреде средњих школа

Аутор:

АТВ
15.06.2026 07:14

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Почиње упис ученика у прве разреде средњих школа
Фото: АТВ

Данас почиње упис ученика у прве разреде средњих школа за школску 2026/2027. годину.

Упис ће бити реализован у два уписна рока – јунском и јулском, те да ће и ове године бити примијењен систем е Упис који омогућава електронску пријаву ученика, аутоматско бодовање и формирање ранг-листа.

Према Плану уписа за школску 2026/2027. годину, 79 одсто мјеста односи се на четворогодишње програме образовања, док је 21 одсто намијењено занимањима трећег степена сложености.

У гимназије је планиран упис 1.448 ученика у 76 одјељења, што чини око 18,5 одсто укупног броја ученика који ће се школовати у четворогодишњим програмима образовања.

Министар Боривоје Голубовић је казао да План уписа обухвата 13 струка и 77 занимања, док је у дефицитарна занимања планиран упис 944 ученика. Као дефицитарна утврђена су занимања из области машинства и обраде метала, електротехнике, грађевинарства, угоститељства, пољопривреде и прераде хране, међу којима су варилац, бравар-заваривач, обрађивач метала резањем, инсталатер, електричар, руковалац грађевинских и претоварних машина, пекар, месар, кувар и друга занимања за која постоји изражена потреба на тржишту рада.

Посебно је наглашено да се од школске 2026/2027. године уводи ново огледно занимање – оператер пољопривредне механизације, које ће се реализовати у ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука.

Пријем докумената за ученике биће организован од 15. до 17. јуна, а списак рангираних кандидата биће објављен 22. јуна, док ће коначна ранг листа бити објављена 30. јуна.

Јулски уписни рок биће реализован од 1. до 3. јула, а листе рангираних кандидата, објављују се у четвртак 09.07.2026. године на огласној табли школе и огласној табли информационог система Министарства.

Коначна ранг-листа објављује се у петак 17.07.2026. године на увид кандидатима на огласној табли школе и огласној табли информационог система Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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упис у школу

електронски упис ученика

Средња школа

Матуранти

Република Српска

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