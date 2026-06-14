Студентске анкете као алат за унапрјеђење наставе

Аутор:Ивана Кордић
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Анкетирање студената је редован и обавезан процес према универзитетским акредитационим стандардима, гдје универзитет долази до информација како о утиску о квалитету наставног процеса са стране студената, али и дипломираних студената – алумниста, послодаваца и свих других чланова универзитета.
"Мислим да је то доста индивидуално од професора до професора и од студента до студента. Пошто мислим да и студенти у неком моменту вјероватно, ако их не занима довољно оно што раде и заправо сам квалитет те наставе, да заправо не обраћају довољно пажњу на те анкете, а да професори који стварно желе да улажу у квалитет своје наставе сами по себи ће да обрате пажњу", рекла је Анастасија Попржен, студентица треће године АГГФ-а.
Из уније студената истичу да је у пoчетку било јако тешко успоставити систем анкетирања и подстаћи што већи број студената да учествују у оваквој врсти анкетирања.
"У почетном периоду је било баш тешко допријети до студената, јер прије свега студенти нису ни вјеровали да су те анкете заправо анонимне. Међутим кроз неки период касније, како је у ствари неопходно то виђење, та прва слика виђења студента, ми смо ставили да студенти приликом пријаве испита на крају семестра морају да попуне ту анкету", рекао је Никола Шобот, предсједник је Уније студената Републике Српске.
Професори немају страха према повратним информацијама студената, напротив кажу да их подстичу да оцијене њихов рад како би могли да уведу новине или измјене одређене ствари, све у сврху унапријеђења извођења наставе.
"Конкретно ја немам никакав страх. Напротив, увијек анимирам студенте да оцијене мој рад, јер ми је то заиста једна добра повратна информација да видим гдје сам гријешила, и увијек буде нешто што се може поправити и нешто што треба задржати, нешто што сам ја можда превид јела, и мени је ево заиста то јако сам захвална студентима када попуне анкете. Кажем ако се професионално односите према раду нема разлога за страх, већ напротив из тога може само да учите и будете бољи", рекла је Драгана Трнинић, професорица на Факултету политичких наука.
Студенти су у овом процесу потпуно заштићени и анкетирање је анонимно, истичу из канцеларије проректората за наставу, студентска питања и квалитет.
"Такође нико ван руководства одређеног факултета, дакле чланице универзитета не може да има увид у анкете појединачних професора и наравно и сами појединци, професори и сарадници имају увид у своје анкете. Дакле, то је процес након добијања резултата и увида у анкете, руководства факултета дакле декан има обавезу да реагује у оним случајевима ако су резултати анкете испод неке одређене висине оцјене", рекла је Милица Балабан, проректор за наставу и студентска питања.
Да би се добиле што боље и објективније повратне реакције од студената, Филозофски факултет увео је додатне мјере кроз дискусионе фокус групе са студентима, гдје студенти потпуно анонимно са својим колегама анализирају шта би у извођењу наставе могло бити боље.
"Важно да се то озбиљно схвати, на нивоу сваке установе, у ствари када се добију резултати да се о њима поразговара и да се можда о томе извијести и на нашим научно-наставним вијећима, гдје ћемо продискутовати детаљније и наравно свакако, поготово ако постоји простор код неких професора да се неке ствари побољшају", наводи Срђан Душанић, декан Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци.
Иако има простора за унапређење, студентске анкете остаће један од најважнијих алата за побољшање квалитета наставе на универзитетима.
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