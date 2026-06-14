Помагао људима које чак ни не познаје: Раде Борковић дао крв више од 130 пута

Аутор:Магдалена Глигић
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Од Ријеке преко Београда па до Бањалуке, Раде Борковић крв је даривао више од 130 пута. Овај несeбични човјек давао је дио себе како би помагао људима које чак ни не познаје. Свој пут даривања почео је давне 1966. године.
"Преко 130 пута сам дао крв. И то треба. Сваком човјеку бих препоручио младоме да дају јер то је драгоцјена крв. Крв нема националност, крв нема коже, боје крв спашава људе. То треба да људи знају, крв не раздваја никога и иста је сва", рекао је Раде Борковић.
Пуне руке плакета, захвалница и награда има Раде, све су му драге али издваја да је за њега најпосебнија она коју је добио у Ријеци. Како каже, награде никада нису биле мотив, већ осјећај да је некоме помогао.
"Давао сам у Ријеци једној трудници, из вене у вену 650 мг и остала је жива и донијела је бебу на свијет", рекао је Раде.
Не крије срећу што је свом сину добар примјер. Поносан је што је он кренуо његовим стопама и донирао крв више од 30 пута. И остале људе позива да ураде исто, како каже наше мало некоме може спасити живот, јер једна доза крви често може бити линија између живота и смрти.
Трансфузија крви игра кључну улогу у систему здравствене заштите једне земље, помаже пацијентима да живе дуже и квалитетније јер подржава сложене медицинске и хируршке процедуре и незамјењива је и јединствена врста терапије наводе из Завода за трансфузијску медицину Републике Српске.
"Док је напредак у науци, тестирању и системима безбједности крви учинио трансфузију безбједнијом него икад, безбједна крв остаје зависна од људи који су спремни да редовно и добровољно дају крв. Ипак, многе земље се и даље суочавају са несташицама и неједнаким приступом безбједној крви и крвним производима, што није случај са нама за наше пацијенте имамо у сваком моменту довољне залихе крви", наводе из ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске.
Један од највећих дарова које имамо и можемо поклонити већ носимо у себи, а то је наша крв. Свјетски дан добровољних давалаца крви обиљежиће се у недјељу, а грађани могу показати хуманост пратећи примјер Раде Борковића. Можда баш та јединица крви буде нечија друга шанса за живот.
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