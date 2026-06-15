Данас нестабилно вријеме, возачи да буду спремни на промјенљиве услове на путу

Аутор:АТВ
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Према најавама метеоролога данас се очекује нестабилно вријеме са кишом и пљусковима, те се савјетује возачима да буду спремни на промјенљиве услове на путу. Саобраћај је појачан у градским зонама и фреквентним путним правцима што захтјева максималан опрез и стрпљење, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Дана 16. и 17.06.2026. године, у временском периоду од 08,00 до 16,00 часова, на полигону Мањача због бојевог гађања биће обустављен саобраћај на путном правцу Бања Лука-Чађавица у дијелу пута од насеља Кола до насеља Стричићи, те ће саобраћај бити преусмјерен од стране ПУ Бања Лука.
Због радова везаних за изградњу ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралним путевима М-I 115 и М-I 104. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до 31.12.2026. године.
Због радова на изградњи тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу М-I 115 дионица Бијељина 2-Главичице. (до 31.12.2026.).
У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па апелујемо на возаче на стрпљење. (до 15.06.2026. године)
Измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу МI-101 Клашнице 2-Шарговац, због реконструкције натпутњака изнад наведене дионице пута.(на стационажи цц 5+276км). (до 31.07.2026 године)
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично, једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Због извођења радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу М-I 105 Црквина-Модрича. (до 25.1.2029.)
Настављени су радови на рехабилитацији магистралног пута М-I 102 Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 км до 30.06.2026. За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Напомињемо да ова забрана не важи за возила локалног становништва, као и возила хитних служби.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу М-И 104 дионица Вршани-Бијељина 1. ( до 31.12.2026.). Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког. Сва возила укупне масе до 3,5 тона усмјераваће се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тона усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска, (обустава се не односи се на возила намијењена за превоз бетона или асфалта).
На магистралном путу М-I 108 Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Р-I 2103 Челинац-Укрина и на регионалном путу Р-I 2104 Укрина-Клупе због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја. (31.12.2026.). Додатно, на дионици регионалног пута РI 2104 Укрина -Клупе, у току је изградња моста преко ријеке Укрине, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја. (до 24.10.2026. године).
Због извођења радова на дионици магистралног пута МII-111, Брод на Дрини (Фоча)-Хум (Шћепан Поље), измијењен је режим у одвијању саобраћаја. Планирано је да ови радови трају до 07.07.2026. године.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина (рејон Балатуна и Трњака). Одвијање саобраћаја изводиће се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због извођења радова на санацији клизишта уз магистрални пут М-I 111, Добро Поље-Миљевина, измијењен је режим у одвијању саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију (до 20.11.2026).
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопута на коридору 5ц од моста Руданка (укључујући мост) до тунела Путниково Брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу МI-105 дионица-Руданка-Добој. Радови су продужени до 31.12.2026.
Због оштећења моста на магистралном путу МI-114 Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 км/х. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
ДЕМИНИРАЊА
Ради извођења минерских радова до 31.01.2027. године у времену од 07:00 до 15:00 часова, два до три пута мјесечно, по потреби у трајању од 5 до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница РС/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
На магистралном путу МI-108, дионица Теслић-граница РС/БиХ Врела, саобраћај ће бити повремено обустављен због деминирања по 30 минута од 08,00-16,00 часова. (20.05-24.05.2026. године)
На каменолому Хан-Дервента, на магистралном путу М-I 114 граница РС/ФБиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервнета, доћи ће до обуставе саобраћаја, у времену између 12:00 и 16:00 часова сваки дан или суботом, због активности бушачко минерских радова. (до 15.08.2026.)
КЛИЗИШТА
На магистралном путу МII-501 Горњи Јеловац-Приједор 1 , као и на регионалном путу РI-1105 Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком неизмјенично.Саобраћајана сигнализација регулише саобраћај.
На магистралном путу МI-102 Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња (брзина кретања ограничена је на 20 km/h).
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Р-II 3501 Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 09,00-15,00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила, на регионалном путу Р-459, дионица С. Угљевик-Главичице, саобраћај се одвија алтернативним правцима.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Укрина-Горња Вијака.
ЗАБРАНЕ
Забрањује се саобраћај за сва возила на магистралном путу М-I 101, дионица граница РС/РХР (Градишка)-Градишка, преко међудржавног моста (Улица Крајишког корпуса од трга Светог Саве према мосту на ријеци Сави).За вријеме забране, саобраћај се преусмјерава на алтернативне путне правце.
Од 02.06.2021. на снази је забрана за теретна возила чија укупна маса прелази 12,5 тона на регионалном путу Р-I 3104 (стара ознака Р-472) дионица Поље-Подновље, због оштећења коловоза.
На мосту Краља Александра у општини Рудо, на путном правцу М II-507 Бродар-граница РС/РСР (Рудо) забрањен је саобраћај за моторна возила укупне масе преко 10 тона, док се за путничка возила ограничава брзина кретања на 20 км/час.
На магистралном путу М-I 111 (М-18), дионица Брод на Дрини-граница БиХ/ЦГ (Шћепан Поље), забрањен је саобраћај за сва возила чија укупна маса прелази 12 тона и чија дужина прелази 8 метара.
На путним правцима: ГР ФБиХ /РС Станић Ријека-Оџак (08.06.-15.06.) и Гр ФБиХ/РС Станић Ријека-ГП Брод (17.06.2026.-06.07.2026. године) кретаће се превоз вангабаритног терета, па возаче молимо да на наведеним дионицама возе опрезније и поштују упутства овлаштених лица из пратње.
Измјењен је режим у одвијању саобраћаја због изградње прикључка јавне инфраструктуре на магистралном путу МI-108 дионица Бањалука 4-Бањалука 5 .(до 31.06.2026)
Одјељење за саобраћај и путеве обавјештава грађане да ће у временском периоду од 7.00 часова 09. јуна до 17.00 часова 27. јуна 2026. године, бити привремено обустављен саобраћај за сва возила у Улици Горана Радуловића Бимбе, на дијелу од раскрснице са Улицом Милана Ракића до раскрснице са Јеврејском улицом, због изградње оборинског колектора.З
Због радова до 15.06.2026. године од 08:00 до 17:00 часова (радним данима и суботом) саобраћај ће бити обустављен у Шраговачој улици (на дијелу од бр. 174 до раскрснице са огранком исте код бр. 268)
Због радова на изградњи оборинског колектора, од 19.05.2026. године, до 10.06.2026. године у 17:00 часова обустављен је саобраћај за сва возила у Улици Слободана Кокановића, на дијелу од ријеке Врбас до раскрснице са Улицом Горана Радуловића Бимбе.
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ
Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима: Велика Кладуша, Изачић и Градина, као и на улазу у Хрватску на граничном прелазу Градишка-Горњи Варош.
На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 10 до 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, саопштили су из АМС РС-а.
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