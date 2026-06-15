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У Српској рођено 16 беба

Аутор:

АТВ
15.06.2026 08:13

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам дјевојчица и дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођено је девет беба, Градишци три, те по двије у Бијељини и Добоју.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, Градишци двије дјевојчице и дјечак, Бијељини дјечак и дјевојчица, а у Добоју двије дјевојчице.

У породилиштима у Приједору, Невесињу, Требињу, Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву није било порода.

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Тагови :

рођене бебе

породилиште

Република Српска

породиље

Клиника за гинекологију

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