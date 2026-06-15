У Српској рођено 16 беба

Аутор:АТВ
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, по осам дјевојчица и дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је девет беба, Градишци три, те по двије у Бијељини и Добоју.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, Градишци двије дјевојчице и дјечак, Бијељини дјечак и дјевојчица, а у Добоју двије дјевојчице.
У породилиштима у Приједору, Невесињу, Требињу, Фочи, Зворнику и Источном Сарајеву није било порода.
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