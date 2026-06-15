Нигдје без кишобрана! Стиже захлађење

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити нестабилно уз честу кишу и пљускове са грмљавином.
Касније поподне и увече на сјеверу понегдје очекују се јачи пљускови уз обилније падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода, преноси Срна
Биће и свежије него претходних дана, а на југу ће остати углавном суво и топло.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, већином јужног и југозападног смјера, у сјеверним подручјима источног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 20 до 26, на југу до 31 степен Целзијусов, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Дрвар, Бугојно 11, Рибник, Сарајево, Рудо 12, Фоча, Хан Пијесак, Чемерно 13, Мркоњић Град, Зеница 14, Билећа, Бихаћ 15, Вишеград, Бјелашница 16, Бањалука, Бијељина, Нови Град 17, Требиње, Мостар, Тузла 18, Неум 22 степена Целзијусова.
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