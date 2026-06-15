Logo

Нигдје без кишобрана! Стиже захлађење

Аутор:

АТВ
15.06.2026 09:12

Коментари:

0
киша облачно невријеме
Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити нестабилно уз честу кишу и пљускове са грмљавином.

Касније поподне и увече на сјеверу понегдје очекују се јачи пљускови уз обилније падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода, преноси Срна

Биће и свежије него претходних дана, а на југу ће остати углавном суво и топло.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, већином јужног и југозападног смјера, у сјеверним подручјима источног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 20 до 26, на југу до 31 степен Целзијусов, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Дрвар, Бугојно 11, Рибник, Сарајево, Рудо 12, Фоча, Хан Пијесак, Чемерно 13, Мркоњић Град, Зеница 14, Билећа, Бихаћ 15, Вишеград, Бјелашница 16, Бањалука, Бијељина, Нови Град 17, Требиње, Мостар, Тузла 18, Неум 22 степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме данас

Временска прогноза

Киша

захлађење

невријеме

Коментари (0)

Више из рубрике

Електро-Бијељина Пелагићево трафостаница

Друштво

Данас без струје Пелагићево и Доњи Жабар

3 ч

0
саобраћај поплава киша

Друштво

Данас нестабилно вријеме, возачи да буду спремни на промјенљиве услове на путу

3 ч

0
Почиње упис ученика у прве разреде средњих школа

Друштво

Почиње упис ученика у прве разреде средњих школа

4 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 15. јун

4 ч

0

  • Најновије

11

24

За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

11

19

Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

11

12

Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

11

10

У првом плану: Саво Минић

11

09

Турски војни авион надлијеће БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима