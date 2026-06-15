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Данас тактичка вјежба на подручју Лакташа

Аутор:

АТВ
15.06.2026 09:17

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Француска жандармерија у Републици Српској
Фото: Ustupljena fotografija

Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас ће на подручју насеља Буковица, град Лакташи, реализовати тактичку вјежбу.

Из МУП-а је саопштено да би вјежба, која ће бити реализована од 12.00 до 15.00 часова, могла привући пажњу грађана који се нађу у близини локације, те обавјештавају грађане да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.

Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Специјалне антитерористичке јединице.

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Тагови :

тактичка вјежба

МУП Републике Српске

Лакташи

саопштење

Специјална антитерористичка јединица

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