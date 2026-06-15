Данас тактичка вјежба на подручју Лакташа

Аутор:АТВ
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Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас ће на подручју насеља Буковица, град Лакташи, реализовати тактичку вјежбу.
Из МУП-а је саопштено да би вјежба, која ће бити реализована од 12.00 до 15.00 часова, могла привући пажњу грађана који се нађу у близини локације, те обавјештавају грађане да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Специјалне антитерористичке јединице.
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