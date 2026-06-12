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Ако парадајз изгледа овако, не купујте га: Јасан знак да је пун хемије

Аутор:

АТВ
12.06.2026 13:15

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Ако парадајз изгледа овако, не купујте га: Јасан знак да је пун хемије
Фото: Pixabay / congerdesign

Сви се слажемо да парадајз више нема укус као некада, али ако хоћете да провјерите да ли је пун пестицида, погледајте му унутрашњост.

Много се прича о органској храни, прсканом или непрсканом воћу и поврћу. Прича се о томе зашто данас парадајз не мирише. А да ли уопште знате како да провјерите да ли је парадајз пун хемије или не?

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Пресјек открива да ли је парадајз пун хемије

Да бисте утврдили има ли парадајз пестицида, пресијеците га и погледајте му унутрашњост. Обично парадајз с токсинима има жућкасте пруге, са жутим „дијелом“ у средини. Та блиједа, тврда средина је први знак да нешто са тим плодом није у реду.

Обратите пажњу и на то да парадајз није исте величине и идентичног изгледа, јер онај који изгледа као да је „нацртан“ по истом моделу, сасвим сигурно није природан.

Избјегавајте паковано воће, оно је готово по правилу из производње у којој се обилно користила хемија и пестициди.

Фелерични плод је добар знак, а не мана

Ако парадајз не изгледа „савршено“, ако има бразде, браон шаре или понеки изгледа „фелерично“, највјероватније се ради о непрсканом парадајзу.

прстен, бурме

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Несавршен облик није разлог за бригу, већ знак да плод није сређиван у лабораторији. Крива, улубљена или неједнака ребра говоре да је растао на своју руку.

Ту већина нас погријеши на пијаци. Рука сама посеже за оним глатким, црвеним, савршено округлим примјерком, а баш тај је најчешће прскан парадајз из пластеника.

У башти комшије никада нећете видјети два иста плода, и управо то је доказ да нису из исте машине.

По чему се препознаје парадајз пун хемије

Парадајз пун хемије најлакше препознајете на пресјеку: има блиједу, жуту и тврду средину, жућкасте пруге око сјеменки и савршено правилан облик без икаквих неправилности на кожици.

Кад већ стојите пред тезгом, омиришите плод код петељке. Прави, непрскан парадајз ту има јак, зеленкаст мирис баште, а онај пун пестицида мирише на воду, на ништа.

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(Крстарица)

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Тагови :

парадајз

поврће

домаћи парадајз

башта

салата

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