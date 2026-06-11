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Када је идеално вријеме за заливање баште?

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:01

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Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.
Фото: Alfo Medeiros/Pexels

Правилно наводњавање биљака и цвијећа током љетних дана убрзава њихов раст и спречава исушивање.

Многи дају предност јутарњем заливању у односу на вечерње. Међутим, избор није тако једноставан. Ујутро је препоручљиво користити надземне системе за наводњавање, попут прскалица, како би се лишће брзо осушило, што смањује ризик од гљивичних обољења.

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За биљке које је боље заливати при дну стабљике, користите цријево и воду усмјерите директно ка коријену. Ако се одлучите за вечерње заливање, воду такође треба усмјеравати према коријену, гдје је најпотребнија, преноси Пинк.

Једногодишње биљке захтијевају чешће заливање током врелих љетних дана јер имају плићи коријен. Вишегодишње биљке, са дубљим коријеновим системом, могу се заливати рјеђе, обично једном до два пута седмично, спорије и у више наврата.

Заливање поврћа

Поврће попут карфиола, целера, краставца, паприке и тиквица захтијева редовно заливање током топлих дана. Најбоље их је заливати рано ујутро како би имале довољно влаге прије него што сунце загрије земљу.

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Заливање цвијећа у саксијама

Биљкама у саксијама потребно је редовно заливање. Током великих врућина заливајте их и два пута дневно, ујутро и увече, како би земља остала влажна, али не и натопљена водом.

Шта ако биљке вену?

Ако примијетите да биљке вену, могући узроци могу бити штеточине, болести или прекомјерно заливање. Прегледајте биљке увече прије заливања како бисте утврдили узрок и по потреби прилагодили режим наводњавања.

(Пинк)

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Тагови :

башта

заливање баште

Биљке

врућина

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