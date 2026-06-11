Милица Тодоровић у ''дебелом'' минусу: Један потез је скупо коштао

Фирма Милице Тодоровић успјела је да оствари приходе од 14 милиона динара претходне године. По подацима из АПР-а њени расходи су били већи од 13 милиона динара.

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Она је себи исплатила лична примања од скоро 17 милиона динара и због тога завршила 2025. годину са минусом од 16.301.000 динара.

Подсјетимо, Милица се нашла у центру скандала када се сазнало да је сина родила ожењеном мушкарцу. Извесна Љ. М, се тада огласила и рекла да јој је супруг мјесец дана пред Милчин порођај саопштио вијести о дјетету са пјевачицом.

- Постала сам мајка у околностима које нису једноставне. Нису ни црне ни бијеле. И од те истине не бјежим и не лажем. Али оно што се данас о мени говори нису чињенице, већ приче, претпоставке и туђа виђења. Иза тих ријечи стоји једна жена која се породила и која све то мора да носи на својим леђима. О свему о чему се данас говори, желим да јавности једног дана говорим мирно, јасно и чињеницама - када за то будем спремна. Разумијем да постоје снажне емоције. Разумијем и туђу бол. Али исто тако морам да кажем, боли и мене. Боли када се о теби говори без одговорности и прича нешто што није истина. Када се твој живот своди на наслове. Када се заборави да си прије свега човјек, жена, мајка. Моја стварност данас нису ни приче ни нагађања, већ борба да будем довољно јака да могу да будем ту за дијете - поручила је Милица тада.

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Приредила изненађење ожењеном партнеру

Подсјетимо, Милица Тодоровић је још једном показала колико је емотивна и пажљива кад су људи које воли у питању, па је у недјељу свом партнеру приредила право рођенданско изненађење које ће, по свему судећи, дуго памтити.

Пјевачица је, како се сазнаје, организовала романтично славље далеко од градске гужве и очију јавности, а за ову посебну прилику изнајмила је луксузну кућицу необичног дизајна на ободима планине Космај, гдје су заједно провели недјељу уживајући у природи, миру и потпуној приватности.

(Курир)