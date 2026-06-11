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У Московској области спријечен терористички напад

Аутор:

АТВ
11.06.2026 09:44

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У Московској области спријечен терористички напад

Руска Федерална служба безбједности спријечила је терористички напад на подручју Московске области и ухапсила страног држављанина.

Осумњичени је током саслушања признао да су га регрутовали припадници Службе безбједности Украјине и да је по налогу Кијева требао да пуца на руског војника.

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Навео је да је регрутован на територији једне од држава ЕУ, гдје је побјегао, кријући се од кривичног гоњења у својој земљи.

"За извршење задатка, ментори су му обећали помоћ у добијању статуса избјеглице за легалан боравак у ЕУ", наводи се у саопштењу руске службе.

(СРНА)

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Тагови :

ФСБ

Москва

Русија

Терористички напад

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