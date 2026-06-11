Велика акција у Козарској Дубици: У комбију пронађен 51 мигрант

Аутор:АТВ
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З.Д. из Велике Кладуше ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "кријумчарење лица", потврђено је из ПУ Приједор.
Претходно је приликом контроле теретног комби возила којим је управљао осумњичени, у товарном простору пронађен 51 страни држављанин.
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О свему је обавјештена надлежна Служба за послове са странцима и тужилац Тужилаштва БиХ којем ће се након комплетирања предмета против осумњиченог З.Д. доставити извјештај о почињеном кривичном дјелу "кријумчарење лица".
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