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Велика акција у Козарској Дубици: У комбију пронађен 51 мигрант

Аутор:

АТВ
11.06.2026 09:19

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Велика акција у Козарској Дубици: У комбију пронађен 51 мигрант
Фото: АТВ

З.Д. из Велике Кладуше ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "кријумчарење лица", потврђено је из ПУ Приједор.

Претходно је приликом контроле теретног комби возила којим је управљао осумњичени, у товарном простору пронађен 51 страни држављанин.

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О свему је обавјештена надлежна Служба за послове са странцима и тужилац Тужилаштва БиХ којем ће се након комплетирања предмета против осумњиченог З.Д. доставити извјештај о почињеном кривичном дјелу "кријумчарење лица".

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Тагови :

Козарска Дубица

ПУ Приједор

хапшење

Мигранти

Полицијска акција

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