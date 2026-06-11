Екипа АТВ-а на лицу мјеста експлозије на Лаушу: Погледајте прве фотографије

Аутор:АТВ
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Снажна експлозија одјекнула је јутрос око шест часова у бањалучком насељу Лауш, што је узнемирило становнике овог дијела града.
На сву срећу, у овом инциденту није било повријеђених лица.
Хроника
Експлозија на Лаушу, у контејнеру активирана бомба
Како сазнајемо, до експлозије је дошло у тренутку док су радници комуналног предузећа празнили контејнер.
Један од радника Чистоће рекао је за АТВ да су они обављали уобичајене послове и да нису могли ни посумњати да би неко у контејнер одбацио експлозивне направе.
"Истресли смо контејнер, да би неколико тренутака касније одјекнула снажна експлозија, а затим и друга. Биле су двије детонације. Било је страшно... Срећом нико од колега није повријеђен, јер је пукло унутар камиона. Тек касније смо видјели да се кров од камиона расцвјетао", испричао је радник Чистоће.
Екипа АТВ-а налази се на лицу мјеста, гдје се утврђују тачне околности овог догађаја.
О свему је обавијештена Републичка управа цивилне заштите, која је, заједно са полицијским снагама, одмах изашла на локацију како би се осигурало подручје и обавио увиђај.
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