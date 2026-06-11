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Експлозија на Лаушу, у контејнеру активирана бомба

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:50

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Експлозија на Лаушу, у контејнеру активирана бомба
Фото: ATV

У бањалучком насељу Лауш јутрос је, приликом пражњења контејнера, дошло до снажне експлозије, у којој срећом ником није повријеђен.

Експлозија је одјекнула око шест часова ујутро.

”Полицијској управи Бањалука радник ”Чистоће” пријавио је да је приликом пражњења контејнера у насељу Лауш дошло до експлозије усљед активирања непознатог минско-експлозивног средства или више њих. Том приликом нико није повријеђен. На лицу мјеста налазе се полицијски службеници, који обезбјеђују лице мјеста”, рекла је за АТВ портпарол ПУ Бањалука Милана Стојановић.

О свему је обавијештена Републичка управа Цивилне заштите.

”Слиједи предузимање даљих потребних мјера и радњи”, рекла је Стојановић.

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Тагови :

Лауш

Експлозија

Бањалука

Цивилна заштита РС

Бомба

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